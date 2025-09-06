- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
338
利益トレード:
317 (93.78%)
損失トレード:
21 (6.21%)
ベストトレード:
265.70 USD
最悪のトレード:
-104.10 USD
総利益:
11 389.30 USD (244 216 pips)
総損失:
-293.43 USD (3 422 pips)
最大連続の勝ち:
63 (4 430.45 USD)
最大連続利益:
4 430.45 USD (63)
シャープレシオ:
0.87
取引アクティビティ:
79.99%
最大入金額:
2.54%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
57.28
長いトレード:
314 (92.90%)
短いトレード:
24 (7.10%)
プロフィットファクター:
38.81
期待されたペイオフ:
32.83 USD
平均利益:
35.93 USD
平均損失:
-13.97 USD
最大連続の負け:
2 (-193.70 USD)
最大連続損失:
-193.70 USD (2)
月間成長:
4.04%
年間予想:
48.99%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
193.70 USD (0.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.43% (193.70 USD)
エクイティによる:
17.56% (7 896.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|336
|BTCUSD
|1
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|11K
|BTCUSD
|34
|EURUSD
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|218K
|BTCUSD
|22K
|EURUSD
|80
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +265.70 USD
最悪のトレード: -104 USD
最大連続の勝ち: 63
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +4 430.45 USD
最大連続損失: -193.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 7
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.29 × 7
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
Alpari-Pro.ECN
|0.77 × 13
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.78 × 60
|
ICMarketsSC-Live25
|1.89 × 36
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
14 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Trust my strategy, I'll give you profits everyday.
Important Rule :
Use proper equity
$1000 lot 0,01
$10.000 lot 0,05
Risk : Medium Low
This strategy is safe and powerful in longterm
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
28%
0
0
USD
USD
45K
USD
USD
21
0%
338
93%
80%
38.81
32.83
USD
USD
18%
1:200