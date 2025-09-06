СигналыРазделы
Y Yessa Krishna Nugraha

SMARTXAU

Y Yessa Krishna Nugraha
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 27%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
334
Прибыльных трейдов:
313 (93.71%)
Убыточных трейдов:
21 (6.29%)
Лучший трейд:
265.70 USD
Худший трейд:
-104.10 USD
Общая прибыль:
11 160.80 USD (239 648 pips)
Общий убыток:
-293.43 USD (3 422 pips)
Макс. серия выигрышей:
63 (4 430.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 430.45 USD (63)
Коэффициент Шарпа:
0.86
Торговая активность:
79.99%
Макс. загрузка депозита:
2.54%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
56.10
Длинных трейдов:
310 (92.81%)
Коротких трейдов:
24 (7.19%)
Профит фактор:
38.04
Мат. ожидание:
32.54 USD
Средняя прибыль:
35.66 USD
Средний убыток:
-13.97 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-193.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-193.70 USD (2)
Прирост в месяц:
4.20%
Годовой прогноз:
50.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
193.70 USD (0.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.43% (193.70 USD)
По эквити:
17.56% (7 896.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 332
BTCUSD 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 11K
BTCUSD 34
EURUSD 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 214K
BTCUSD 22K
EURUSD 80
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +265.70 USD
Худший трейд: -104 USD
Макс. серия выигрышей: 63
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4 430.45 USD
Макс. убыток в серии: -193.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 7
Exness-Real17
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.29 × 7
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
Alpari-Pro.ECN
0.77 × 13
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.78 × 60
ICMarketsSC-Live25
1.89 × 36
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
еще 14...
Trust my strategy, I'll give you profits everyday.

Important Rule :

Use proper equity

$1000 lot 0,01

$10.000 lot 0,05

Risk : Medium Low

This strategy is safe and powerful in longterm

Нет отзывов
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 15:59
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.12 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 12:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.06 07:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.