Всего трейдов:
334
Прибыльных трейдов:
313 (93.71%)
Убыточных трейдов:
21 (6.29%)
Лучший трейд:
265.70 USD
Худший трейд:
-104.10 USD
Общая прибыль:
11 160.80 USD (239 648 pips)
Общий убыток:
-293.43 USD (3 422 pips)
Макс. серия выигрышей:
63 (4 430.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 430.45 USD (63)
Коэффициент Шарпа:
0.86
Торговая активность:
79.99%
Макс. загрузка депозита:
2.54%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
56.10
Длинных трейдов:
310 (92.81%)
Коротких трейдов:
24 (7.19%)
Профит фактор:
38.04
Мат. ожидание:
32.54 USD
Средняя прибыль:
35.66 USD
Средний убыток:
-13.97 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-193.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-193.70 USD (2)
Прирост в месяц:
4.20%
Годовой прогноз:
50.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
193.70 USD (0.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.43% (193.70 USD)
По эквити:
17.56% (7 896.50 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|332
|BTCUSD
|1
|EURUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|11K
|BTCUSD
|34
|EURUSD
|4
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|214K
|BTCUSD
|22K
|EURUSD
|80
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +265.70 USD
Худший трейд: -104 USD
Макс. серия выигрышей: 63
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4 430.45 USD
Макс. убыток в серии: -193.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 7
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.29 × 7
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
Alpari-Pro.ECN
|0.77 × 13
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.78 × 60
|
ICMarketsSC-Live25
|1.89 × 36
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
Trust my strategy, I'll give you profits everyday.
Important Rule :
Use proper equity
$1000 lot 0,01
$10.000 lot 0,05
Risk : Medium Low
This strategy is safe and powerful in longterm
Нет отзывов
