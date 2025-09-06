SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SMARTXAU
Y Yessa Krishna Nugraha

SMARTXAU

Y Yessa Krishna Nugraha
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
SalmaMarkets-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
204
Bénéfice trades:
188 (92.15%)
Perte trades:
16 (7.84%)
Meilleure transaction:
128.20 USD
Pire transaction:
-104.10 USD
Bénéfice brut:
4 282.65 USD (102 150 pips)
Perte brute:
-282.83 USD (3 214 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (525.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
983.00 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.77
Activité de trading:
56.11%
Charge de dépôt maximale:
1.69%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
20.65
Longs trades:
180 (88.24%)
Courts trades:
24 (11.76%)
Facteur de profit:
15.14
Rendement attendu:
19.61 USD
Bénéfice moyen:
22.78 USD
Perte moyenne:
-17.68 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-193.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-193.70 USD (2)
Croissance mensuelle:
6.77%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
193.70 USD (0.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.43% (193.70 USD)
Par fonds propres:
1.29% (582.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 202
BTCUSD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4K
BTCUSD 34
EURUSD 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 76K
BTCUSD 22K
EURUSD 80
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +128.20 USD
Pire transaction: -104 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +525.49 USD
Perte consécutive maximale: -193.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 7
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.29 × 7
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.77 × 13
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
SalmaMarkets-Live
2.32 × 25
Tickmill-Live05
2.40 × 727
CapitalIndexGlobal-Live
3.08 × 13
FBS-Real-6
4.33 × 21
Exness-Real18
8.76 × 59
2 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Trust my strategy, I give you profit everyday
Aucun avis
2025.09.06 07:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SMARTXAU
50 USD par mois
9%
0
0
USD
45K
USD
8
0%
204
92%
56%
15.14
19.61
USD
1%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.