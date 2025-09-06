- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
339
Gewinntrades:
318 (93.80%)
Verlusttrades:
21 (6.19%)
Bester Trade:
265.70 USD
Schlechtester Trade:
-104.10 USD
Bruttoprofit:
11 472.45 USD (245 879 pips)
Bruttoverlust:
-293.43 USD (3 422 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
63 (4 430.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 430.45 USD (63)
Sharpe Ratio:
0.87
Trading-Aktivität:
79.99%
Max deposit load:
2.54%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
57.71
Long-Positionen:
315 (92.92%)
Short-Positionen:
24 (7.08%)
Profit-Faktor:
39.10
Mathematische Gewinnerwartung:
32.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
36.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-193.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-193.70 USD (2)
Wachstum pro Monat :
4.08%
Jahresprognose:
49.50%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
193.70 USD (0.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.43% (193.70 USD)
Kapital:
17.56% (7 896.50 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|337
|BTCUSD
|1
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|11K
|BTCUSD
|34
|EURUSD
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|220K
|BTCUSD
|22K
|EURUSD
|80
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +265.70 USD
Schlechtester Trade: -104 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 63
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 430.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -193.70 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 7
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.29 × 7
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
Alpari-Pro.ECN
|0.77 × 13
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.78 × 60
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
SalmaMarkets-Live
|2.32 × 25
noch 14 ...
Trust my strategy, I'll give you profits everyday.
Important Rule :
Use proper equity
$1000 lot 0,01
$10.000 lot 0,05
Risk : Medium Low
This strategy is safe and powerful in longterm
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
28%
0
0
USD
USD
45K
USD
USD
21
0%
339
93%
80%
39.09
32.98
USD
USD
18%
1:200