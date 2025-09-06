SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SMARTXAU
Y Yessa Krishna Nugraha

SMARTXAU

Y Yessa Krishna Nugraha
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 28%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
339
Gewinntrades:
318 (93.80%)
Verlusttrades:
21 (6.19%)
Bester Trade:
265.70 USD
Schlechtester Trade:
-104.10 USD
Bruttoprofit:
11 472.45 USD (245 879 pips)
Bruttoverlust:
-293.43 USD (3 422 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
63 (4 430.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 430.45 USD (63)
Sharpe Ratio:
0.87
Trading-Aktivität:
79.99%
Max deposit load:
2.54%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
57.71
Long-Positionen:
315 (92.92%)
Short-Positionen:
24 (7.08%)
Profit-Faktor:
39.10
Mathematische Gewinnerwartung:
32.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
36.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-193.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-193.70 USD (2)
Wachstum pro Monat :
4.08%
Jahresprognose:
49.50%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
193.70 USD (0.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.43% (193.70 USD)
Kapital:
17.56% (7 896.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 337
BTCUSD 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 11K
BTCUSD 34
EURUSD 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 220K
BTCUSD 22K
EURUSD 80
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +265.70 USD
Schlechtester Trade: -104 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 63
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 430.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -193.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 7
Exness-Real17
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.29 × 7
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
Alpari-Pro.ECN
0.77 × 13
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.78 × 60
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
SalmaMarkets-Live
2.32 × 25
noch 14 ...
Trust my strategy, I'll give you profits everyday.

Important Rule :

Use proper equity

$1000 lot 0,01

$10.000 lot 0,05

Risk : Medium Low

This strategy is safe and powerful in longterm

Keine Bewertungen
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 15:59
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.12 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 12:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.06 07:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SMARTXAU
50 USD pro Monat
28%
0
0
USD
45K
USD
21
0%
339
93%
80%
39.09
32.98
USD
18%
1:200
