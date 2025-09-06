SeñalesSecciones
Y Yessa Krishna Nugraha

SMARTXAU

Y Yessa Krishna Nugraha
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 28%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
338
Transacciones Rentables:
317 (93.78%)
Transacciones Irrentables:
21 (6.21%)
Mejor transacción:
265.70 USD
Peor transacción:
-104.10 USD
Beneficio Bruto:
11 389.30 USD (244 216 pips)
Pérdidas Brutas:
-293.43 USD (3 422 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
63 (4 430.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 430.45 USD (63)
Ratio de Sharpe:
0.87
Actividad comercial:
79.99%
Carga máxima del depósito:
2.54%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
57.28
Transacciones Largas:
314 (92.90%)
Transacciones Cortas:
24 (7.10%)
Factor de Beneficio:
38.81
Beneficio Esperado:
32.83 USD
Beneficio medio:
35.93 USD
Pérdidas medias:
-13.97 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-193.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-193.70 USD (2)
Crecimiento al mes:
4.04%
Pronóstico anual:
48.99%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
193.70 USD (0.43%)
Reducción relativa:
De balance:
0.43% (193.70 USD)
De fondos:
17.56% (7 896.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 336
BTCUSD 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 11K
BTCUSD 34
EURUSD 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 218K
BTCUSD 22K
EURUSD 80
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +265.70 USD
Peor transacción: -104 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 63
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +4 430.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -193.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 7
Exness-Real17
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.29 × 7
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
Alpari-Pro.ECN
0.77 × 13
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.78 × 60
ICMarketsSC-Live25
1.89 × 36
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
otros 14...
Trust my strategy, I'll give you profits everyday.

Important Rule :

Use proper equity

$1000 lot 0,01

$10.000 lot 0,05

Risk : Medium Low

This strategy is safe and powerful in longterm

2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 15:59
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.12 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 12:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.06 07:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
