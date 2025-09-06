- 자본
- 축소
트레이드:
341
이익 거래:
320 (93.84%)
손실 거래:
21 (6.16%)
최고의 거래:
265.70 USD
최악의 거래:
-104.10 USD
총 수익:
11 630.55 USD (249 041 pips)
총 손실:
-293.43 USD (3 422 pips)
연속 최대 이익:
63 (4 430.45 USD)
연속 최대 이익:
4 430.45 USD (63)
샤프 비율:
0.88
거래 활동:
79.99%
최대 입금량:
2.54%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
58.53
롱(주식매수):
317 (92.96%)
숏(주식차입매도):
24 (7.04%)
수익 요인:
39.64
기대수익:
33.25 USD
평균 이익:
36.35 USD
평균 손실:
-13.97 USD
연속 최대 손실:
2 (-193.70 USD)
연속 최대 손실:
-193.70 USD (2)
월별 성장률:
3.27%
연간 예측:
39.73%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
193.70 USD (0.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.43% (193.70 USD)
자본금별:
17.56% (7 896.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|339
|BTCUSD
|1
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|11K
|BTCUSD
|34
|EURUSD
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|223K
|BTCUSD
|22K
|EURUSD
|80
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +265.70 USD
최악의 거래: -104 USD
연속 최대 이익: 63
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +4 430.45 USD
연속 최대 손실: -193.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 7
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.29 × 7
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.43 × 21
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.77 × 13
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.78 × 60
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
SalmaMarkets-Live
|2.32 × 25
Trust my strategy, I'll give you profits everyday.
Important Rule :
Use proper equity
$1000 lot 0,01
$10.000 lot 0,05
Risk : Medium Low
This strategy is safe and powerful in longterm
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
29%
0
0
USD
USD
45K
USD
USD
22
0%
341
93%
80%
39.63
33.25
USD
USD
18%
1:200