Y Yessa Krishna Nugraha

SMARTXAU

Y Yessa Krishna Nugraha
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 9%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
206
Profit Trade:
189 (91.74%)
Loss Trade:
17 (8.25%)
Best Trade:
128.20 USD
Worst Trade:
-104.10 USD
Profitto lordo:
4 304.35 USD (102 583 pips)
Perdita lorda:
-283.13 USD (3 219 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (525.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 004.70 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
56.11%
Massimo carico di deposito:
1.69%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
20.76
Long Trade:
182 (88.35%)
Short Trade:
24 (11.65%)
Fattore di profitto:
15.20
Profitto previsto:
19.52 USD
Profitto medio:
22.77 USD
Perdita media:
-16.65 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-193.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-193.70 USD (2)
Crescita mensile:
6.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
193.70 USD (0.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.43% (193.70 USD)
Per equità:
1.29% (582.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 204
BTCUSD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4K
BTCUSD 34
EURUSD 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 77K
BTCUSD 22K
EURUSD 80
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +128.20 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +525.49 USD
Massima perdita consecutiva: -193.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 7
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.29 × 7
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.77 × 13
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
SalmaMarkets-Live
2.32 × 25
Tickmill-Live05
2.40 × 727
CapitalIndexGlobal-Live
3.08 × 13
FBS-Real-6
4.33 × 21
Exness-Real18
8.76 × 59
2 più
Trust my strategy, I give you profit everyday
Non ci sono recensioni
2025.09.06 07:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copia

