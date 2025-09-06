- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
206
Profit Trade:
189 (91.74%)
Loss Trade:
17 (8.25%)
Best Trade:
128.20 USD
Worst Trade:
-104.10 USD
Profitto lordo:
4 304.35 USD (102 583 pips)
Perdita lorda:
-283.13 USD (3 219 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (525.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 004.70 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
56.11%
Massimo carico di deposito:
1.69%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
20.76
Long Trade:
182 (88.35%)
Short Trade:
24 (11.65%)
Fattore di profitto:
15.20
Profitto previsto:
19.52 USD
Profitto medio:
22.77 USD
Perdita media:
-16.65 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-193.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-193.70 USD (2)
Crescita mensile:
6.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
193.70 USD (0.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.43% (193.70 USD)
Per equità:
1.29% (582.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|204
|BTCUSD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4K
|BTCUSD
|34
|EURUSD
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|77K
|BTCUSD
|22K
|EURUSD
|80
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +128.20 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +525.49 USD
Massima perdita consecutiva: -193.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 7
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.29 × 7
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.77 × 13
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
SalmaMarkets-Live
|2.32 × 25
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
CapitalIndexGlobal-Live
|3.08 × 13
|
FBS-Real-6
|4.33 × 21
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
