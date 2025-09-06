- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
338
Negociações com lucro:
317 (93.78%)
Negociações com perda:
21 (6.21%)
Melhor negociação:
265.70 USD
Pior negociação:
-104.10 USD
Lucro bruto:
11 389.30 USD (244 216 pips)
Perda bruta:
-293.43 USD (3 422 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
63 (4 430.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 430.45 USD (63)
Índice de Sharpe:
0.87
Atividade de negociação:
79.99%
Depósito máximo carregado:
2.54%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
57.28
Negociações longas:
314 (92.90%)
Negociações curtas:
24 (7.10%)
Fator de lucro:
38.81
Valor esperado:
32.83 USD
Lucro médio:
35.93 USD
Perda média:
-13.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-193.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-193.70 USD (2)
Crescimento mensal:
4.04%
Previsão anual:
48.99%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
193.70 USD (0.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.43% (193.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.56% (7 896.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|336
|BTCUSD
|1
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|11K
|BTCUSD
|34
|EURUSD
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|218K
|BTCUSD
|22K
|EURUSD
|80
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +265.70 USD
Pior negociação: -104 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 63
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +4 430.45 USD
Máxima perda consecutiva: -193.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 7
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.29 × 7
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
Alpari-Pro.ECN
|0.77 × 13
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.78 × 60
|
ICMarketsSC-Live25
|1.89 × 36
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
14 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Trust my strategy, I'll give you profits everyday.
Important Rule :
Use proper equity
$1000 lot 0,01
$10.000 lot 0,05
Risk : Medium Low
This strategy is safe and powerful in longterm
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
28%
0
0
USD
USD
45K
USD
USD
21
0%
338
93%
80%
38.81
32.83
USD
USD
18%
1:200