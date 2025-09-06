SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / SMARTXAU
Y Yessa Krishna Nugraha

SMARTXAU

Y Yessa Krishna Nugraha
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 28%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
338
Negociações com lucro:
317 (93.78%)
Negociações com perda:
21 (6.21%)
Melhor negociação:
265.70 USD
Pior negociação:
-104.10 USD
Lucro bruto:
11 389.30 USD (244 216 pips)
Perda bruta:
-293.43 USD (3 422 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
63 (4 430.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 430.45 USD (63)
Índice de Sharpe:
0.87
Atividade de negociação:
79.99%
Depósito máximo carregado:
2.54%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
57.28
Negociações longas:
314 (92.90%)
Negociações curtas:
24 (7.10%)
Fator de lucro:
38.81
Valor esperado:
32.83 USD
Lucro médio:
35.93 USD
Perda média:
-13.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-193.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-193.70 USD (2)
Crescimento mensal:
4.04%
Previsão anual:
48.99%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
193.70 USD (0.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.43% (193.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.56% (7 896.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 336
BTCUSD 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 11K
BTCUSD 34
EURUSD 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 218K
BTCUSD 22K
EURUSD 80
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +265.70 USD
Pior negociação: -104 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 63
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +4 430.45 USD
Máxima perda consecutiva: -193.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 7
Exness-Real17
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.29 × 7
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
Alpari-Pro.ECN
0.77 × 13
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.78 × 60
ICMarketsSC-Live25
1.89 × 36
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
14 mais ...
Trust my strategy, I'll give you profits everyday.

Important Rule :

Use proper equity

$1000 lot 0,01

$10.000 lot 0,05

Risk : Medium Low

This strategy is safe and powerful in longterm

Sem comentários
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 15:59
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.12 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 12:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.06 07:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SMARTXAU
50 USD por mês
28%
0
0
USD
45K
USD
21
0%
338
93%
80%
38.81
32.83
USD
18%
1:200
Copiar

