Quan Hui Guo

HedGinG EUGU B

Quan Hui Guo
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 168%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
197
Kârla kapanan işlemler:
121 (61.42%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (38.58%)
En iyi işlem:
25.36 USD
En kötü işlem:
-22.82 USD
Brüt kâr:
692.09 USD (39 515 pips)
Brüt zarar:
-355.78 USD (29 166 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (36.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.63 USD (7)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
89.68%
Maks. mevduat yükü:
38.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
14.38
Alış işlemleri:
93 (47.21%)
Satış işlemleri:
104 (52.79%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
1.71 USD
Ortalama kâr:
5.72 USD
Ortalama zarar:
-4.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-21.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.38 USD (2)
Aylık büyüme:
38.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
23.38 USD (4.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.51% (22.82 USD)
Varlığa göre:
58.70% (262.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 107
EURUSD 90
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 129
EURUSD 207
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -497
EURUSD 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.36 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +36.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live24
0.00 × 7
ICMarkets-Live08
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
FullertonMarkets-Live
0.00 × 2
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarkets-Live02
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live01
0.13 × 15
EuropeFX1-Live
0.25 × 157
TickmillUK-Live03
0.25 × 4
ForexTime-ECN
0.38 × 73
ICMarkets-Live04
0.39 × 431
ICMarkets-Live05
0.39 × 102
SGTMarkets-Live
0.56 × 9
ForexClub-MT4 Real Server
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live24
0.66 × 1525
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 1008
EGlobal-Cent7
0.79 × 43
ICMarketsSC-Live17
0.83 × 583
XM.COM-Real 20
0.83 × 6
AdmiralMarkets-Live3
0.85 × 207
123 daha fazla...
投资有风险，入市须谨慎！
İnceleme yok
2025.09.25 12:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 01:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
