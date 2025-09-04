- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
197
Kârla kapanan işlemler:
121 (61.42%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (38.58%)
En iyi işlem:
25.36 USD
En kötü işlem:
-22.82 USD
Brüt kâr:
692.09 USD (39 515 pips)
Brüt zarar:
-355.78 USD (29 166 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (36.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.63 USD (7)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
89.68%
Maks. mevduat yükü:
38.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
14.38
Alış işlemleri:
93 (47.21%)
Satış işlemleri:
104 (52.79%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
1.71 USD
Ortalama kâr:
5.72 USD
Ortalama zarar:
-4.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-21.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.38 USD (2)
Aylık büyüme:
38.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
23.38 USD (4.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.51% (22.82 USD)
Varlığa göre:
58.70% (262.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|107
|EURUSD
|90
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|129
|EURUSD
|207
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-497
|EURUSD
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.36 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +36.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 2
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live02
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live01
|0.13 × 15
|
EuropeFX1-Live
|0.25 × 157
|
TickmillUK-Live03
|0.25 × 4
|
ForexTime-ECN
|0.38 × 73
|
ICMarkets-Live04
|0.39 × 431
|
ICMarkets-Live05
|0.39 × 102
|
SGTMarkets-Live
|0.56 × 9
|
ForexClub-MT4 Real Server
|0.62 × 13
|
ICMarketsSC-Live24
|0.66 × 1525
|
ICMarkets-Live22
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.67 × 1008
|
EGlobal-Cent7
|0.79 × 43
|
ICMarketsSC-Live17
|0.83 × 583
|
XM.COM-Real 20
|0.83 × 6
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.85 × 207
投资有风险，入市须谨慎！
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
168%
0
0
USD
USD
536
USD
USD
9
100%
197
61%
90%
1.94
1.71
USD
USD
59%
1:500