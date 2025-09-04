- 成長
トレード:
454
利益トレード:
272 (59.91%)
損失トレード:
182 (40.09%)
ベストトレード:
36.09 USD
最悪のトレード:
-29.81 USD
総利益:
1 597.98 USD (89 544 pips)
総損失:
-851.43 USD (66 363 pips)
最大連続の勝ち:
7 (36.63 USD)
最大連続利益:
50.81 USD (4)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
90.60%
最大入金額:
51.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
17.03
長いトレード:
227 (50.00%)
短いトレード:
227 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.88
期待されたペイオフ:
1.64 USD
平均利益:
5.87 USD
平均損失:
-4.68 USD
最大連続の負け:
5 (-21.94 USD)
最大連続損失:
-29.81 USD (1)
月間成長:
13.47%
年間予想:
163.47%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
43.85 USD (5.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.51% (22.82 USD)
エクイティによる:
58.70% (262.06 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|253
|EURUSD
|201
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|460
|EURUSD
|286
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|10K
|EURUSD
|13K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +36.09 USD
最悪のトレード: -30 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +36.63 USD
最大連続損失: -21.94 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexTimeFXTM-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 2
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live01
|0.13 × 15
|
EuropeFX1-Live
|0.25 × 157
|
TickmillUK-Live03
|0.25 × 4
|
ForexTime-ECN
|0.38 × 73
|
ICMarkets-Live04
|0.39 × 431
|
ICMarkets-Live05
|0.39 × 102
|
SGTMarkets-Live
|0.56 × 9
|
ForexClub-MT4 Real Server
|0.62 × 13
|
ICMarketsSC-Live24
|0.66 × 1525
|
ICMarkets-Live22
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.67 × 1008
|
EGlobal-Cent7
|0.79 × 43
|
ICMarketsSC-Live17
|0.83 × 583
|
XM.COM-Real 20
|0.83 × 6
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.85 × 207
此账户创建于2025年07月29日！入金200U，出金200U！
This account was created on July 29, 2025! Deposit 200U, withdraw 200U!
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
347%
0
0
USD
USD
763
USD
USD
22
100%
454
59%
91%
1.87
1.64
USD
USD
59%
1:500