Negociações:
454
Negociações com lucro:
272 (59.91%)
Negociações com perda:
182 (40.09%)
Melhor negociação:
36.09 USD
Pior negociação:
-29.81 USD
Lucro bruto:
1 597.98 USD (89 544 pips)
Perda bruta:
-851.43 USD (66 363 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (36.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.81 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
90.60%
Depósito máximo carregado:
51.53%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
17.03
Negociações longas:
227 (50.00%)
Negociações curtas:
227 (50.00%)
Fator de lucro:
1.88
Valor esperado:
1.64 USD
Lucro médio:
5.87 USD
Perda média:
-4.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-21.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-29.81 USD (1)
Crescimento mensal:
13.47%
Previsão anual:
163.47%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
43.85 USD (5.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.51% (22.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
58.70% (262.06 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|253
|EURUSD
|201
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|460
|EURUSD
|286
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|10K
|EURUSD
|13K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +36.09 USD
Pior negociação: -30 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +36.63 USD
Máxima perda consecutiva: -21.94 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexTimeFXTM-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 2
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live01
|0.13 × 15
|
EuropeFX1-Live
|0.25 × 157
|
TickmillUK-Live03
|0.25 × 4
|
ForexTime-ECN
|0.38 × 73
|
ICMarkets-Live04
|0.39 × 431
|
ICMarkets-Live05
|0.39 × 102
|
SGTMarkets-Live
|0.56 × 9
|
ForexClub-MT4 Real Server
|0.62 × 13
|
ICMarketsSC-Live24
|0.66 × 1525
|
ICMarkets-Live22
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.67 × 1008
|
EGlobal-Cent7
|0.79 × 43
|
ICMarketsSC-Live17
|0.83 × 583
|
XM.COM-Real 20
|0.83 × 6
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.85 × 207
124 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
此账户创建于2025年07月29日！入金200U，出金200U！
This account was created on July 29, 2025! Deposit 200U, withdraw 200U!
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
347%
0
0
USD
USD
763
USD
USD
22
100%
454
59%
91%
1.87
1.64
USD
USD
59%
1:500