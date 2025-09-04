SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / HedGinG EUGU B
Quan Hui Guo

HedGinG EUGU B

Quan Hui Guo
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 347%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
454
Negociações com lucro:
272 (59.91%)
Negociações com perda:
182 (40.09%)
Melhor negociação:
36.09 USD
Pior negociação:
-29.81 USD
Lucro bruto:
1 597.98 USD (89 544 pips)
Perda bruta:
-851.43 USD (66 363 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (36.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.81 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
90.60%
Depósito máximo carregado:
51.53%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
17.03
Negociações longas:
227 (50.00%)
Negociações curtas:
227 (50.00%)
Fator de lucro:
1.88
Valor esperado:
1.64 USD
Lucro médio:
5.87 USD
Perda média:
-4.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-21.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-29.81 USD (1)
Crescimento mensal:
13.47%
Previsão anual:
163.47%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
43.85 USD (5.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.51% (22.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
58.70% (262.06 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 253
EURUSD 201
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 460
EURUSD 286
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 10K
EURUSD 13K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +36.09 USD
Pior negociação: -30 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +36.63 USD
Máxima perda consecutiva: -21.94 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexTimeFXTM-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
FullertonMarkets-Live
0.00 × 2
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live01
0.13 × 15
EuropeFX1-Live
0.25 × 157
TickmillUK-Live03
0.25 × 4
ForexTime-ECN
0.38 × 73
ICMarkets-Live04
0.39 × 431
ICMarkets-Live05
0.39 × 102
SGTMarkets-Live
0.56 × 9
ForexClub-MT4 Real Server
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live24
0.66 × 1525
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 1008
EGlobal-Cent7
0.79 × 43
ICMarketsSC-Live17
0.83 × 583
XM.COM-Real 20
0.83 × 6
AdmiralMarkets-Live3
0.85 × 207
124 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

此账户创建于2025年07月29日！入金200U，出金200U！

This account was created on July 29, 2025! Deposit 200U, withdraw 200U!

Sem comentários
2025.11.06 00:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 14:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 13:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 12:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 14:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 12:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 01:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
HedGinG EUGU B
30 USD por mês
347%
0
0
USD
763
USD
22
100%
454
59%
91%
1.87
1.64
USD
59%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.