Всего трейдов:
452
Прибыльных трейдов:
271 (59.95%)
Убыточных трейдов:
181 (40.04%)
Лучший трейд:
36.09 USD
Худший трейд:
-29.81 USD
Общая прибыль:
1 585.81 USD (89 231 pips)
Общий убыток:
-842.48 USD (65 491 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (36.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.81 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
90.60%
Макс. загрузка депозита:
51.53%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
16.95
Длинных трейдов:
227 (50.22%)
Коротких трейдов:
225 (49.78%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
1.64 USD
Средняя прибыль:
5.85 USD
Средний убыток:
-4.65 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-21.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.81 USD (1)
Прирост в месяц:
13.71%
Годовой прогноз:
166.37%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
43.85 USD (5.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.51% (22.82 USD)
По эквити:
58.70% (262.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|251
|EURUSD
|201
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|457
|EURUSD
|286
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|11K
|EURUSD
|13K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +36.09 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +36.63 USD
Макс. убыток в серии: -21.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexTimeFXTM-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 2
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live01
|0.13 × 15
|
EuropeFX1-Live
|0.25 × 157
|
TickmillUK-Live03
|0.25 × 4
|
ForexTime-ECN
|0.38 × 73
|
ICMarkets-Live04
|0.39 × 431
|
ICMarkets-Live05
|0.39 × 102
|
SGTMarkets-Live
|0.56 × 9
|
ForexClub-MT4 Real Server
|0.62 × 13
|
ICMarketsSC-Live24
|0.66 × 1525
|
ICMarkets-Live22
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.67 × 1008
|
EGlobal-Cent7
|0.79 × 43
|
ICMarketsSC-Live17
|0.83 × 583
|
XM.COM-Real 20
|0.83 × 6
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.85 × 207
AdmiralMarkets-Live3
|0.85 × 207
此账户创建于2025年07月29日！入金200U，出金200U！
This account was created on July 29, 2025! Deposit 200U, withdraw 200U!
