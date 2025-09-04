СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / HedGinG EUGU B
Quan Hui Guo

HedGinG EUGU B

Quan Hui Guo
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 345%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
452
Прибыльных трейдов:
271 (59.95%)
Убыточных трейдов:
181 (40.04%)
Лучший трейд:
36.09 USD
Худший трейд:
-29.81 USD
Общая прибыль:
1 585.81 USD (89 231 pips)
Общий убыток:
-842.48 USD (65 491 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (36.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.81 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
90.60%
Макс. загрузка депозита:
51.53%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
16.95
Длинных трейдов:
227 (50.22%)
Коротких трейдов:
225 (49.78%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
1.64 USD
Средняя прибыль:
5.85 USD
Средний убыток:
-4.65 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-21.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.81 USD (1)
Прирост в месяц:
13.71%
Годовой прогноз:
166.37%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
43.85 USD (5.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.51% (22.82 USD)
По эквити:
58.70% (262.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 251
EURUSD 201
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 457
EURUSD 286
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 11K
EURUSD 13K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +36.09 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +36.63 USD
Макс. убыток в серии: -21.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexTimeFXTM-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
FullertonMarkets-Live
0.00 × 2
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live01
0.13 × 15
EuropeFX1-Live
0.25 × 157
TickmillUK-Live03
0.25 × 4
ForexTime-ECN
0.38 × 73
ICMarkets-Live04
0.39 × 431
ICMarkets-Live05
0.39 × 102
SGTMarkets-Live
0.56 × 9
ForexClub-MT4 Real Server
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live24
0.66 × 1525
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 1008
EGlobal-Cent7
0.79 × 43
ICMarketsSC-Live17
0.83 × 583
XM.COM-Real 20
0.83 × 6
AdmiralMarkets-Live3
0.85 × 207
еще 124...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

此账户创建于2025年07月29日！入金200U，出金200U！

This account was created on July 29, 2025! Deposit 200U, withdraw 200U!

Нет отзывов
2025.11.06 00:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 14:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 13:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 12:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 14:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 12:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 01:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HedGinG EUGU B
30 USD в месяц
345%
0
0
USD
759
USD
21
100%
452
59%
91%
1.88
1.64
USD
59%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.