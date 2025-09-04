SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HedGinG EUGU B
Quan Hui Guo

HedGinG EUGU B

Quan Hui Guo
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 168%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
197
Bénéfice trades:
121 (61.42%)
Perte trades:
76 (38.58%)
Meilleure transaction:
25.36 USD
Pire transaction:
-22.82 USD
Bénéfice brut:
692.09 USD (39 515 pips)
Perte brute:
-355.78 USD (29 166 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (36.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
36.63 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
89.68%
Charge de dépôt maximale:
38.96%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
14.38
Longs trades:
93 (47.21%)
Courts trades:
104 (52.79%)
Facteur de profit:
1.95
Rendement attendu:
1.71 USD
Bénéfice moyen:
5.72 USD
Perte moyenne:
-4.68 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-21.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-23.38 USD (2)
Croissance mensuelle:
38.85%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
23.38 USD (4.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.51% (22.82 USD)
Par fonds propres:
58.70% (262.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 107
EURUSD 90
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 129
EURUSD 207
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -497
EURUSD 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.36 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +36.63 USD
Perte consécutive maximale: -21.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexTimeFXTM-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live24
0.00 × 7
ICMarkets-Live08
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
FullertonMarkets-Live
0.00 × 2
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarkets-Live02
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live01
0.13 × 15
EuropeFX1-Live
0.25 × 157
TickmillUK-Live03
0.25 × 4
ForexTime-ECN
0.38 × 73
ICMarkets-Live04
0.39 × 431
ICMarkets-Live05
0.39 × 102
SGTMarkets-Live
0.56 × 9
ForexClub-MT4 Real Server
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live24
0.66 × 1525
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 1008
EGlobal-Cent7
0.79 × 43
ICMarketsSC-Live17
0.83 × 583
XM.COM-Real 20
0.83 × 6
AdmiralMarkets-Live3
0.85 × 207
123 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
投资有风险，入市须谨慎！
Aucun avis
2025.09.25 12:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 01:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
HedGinG EUGU B
30 USD par mois
168%
0
0
USD
536
USD
9
100%
197
61%
90%
1.94
1.71
USD
59%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.