Quan Hui Guo

HedGinG EUGU B

Quan Hui Guo
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 168%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
197
Profit Trade:
121 (61.42%)
Loss Trade:
76 (38.58%)
Best Trade:
25.36 USD
Worst Trade:
-22.82 USD
Profitto lordo:
692.09 USD (39 515 pips)
Perdita lorda:
-355.78 USD (29 166 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (36.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.63 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
89.68%
Massimo carico di deposito:
38.96%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
14.38
Long Trade:
93 (47.21%)
Short Trade:
104 (52.79%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
1.71 USD
Profitto medio:
5.72 USD
Perdita media:
-4.68 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-21.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.38 USD (2)
Crescita mensile:
38.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
23.38 USD (4.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.51% (22.82 USD)
Per equità:
58.70% (262.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 107
EURUSD 90
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 129
EURUSD 207
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -497
EURUSD 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.36 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +36.63 USD
Massima perdita consecutiva: -21.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live24
0.00 × 7
ICMarkets-Live08
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
FullertonMarkets-Live
0.00 × 2
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarkets-Live02
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live01
0.13 × 15
EuropeFX1-Live
0.25 × 157
TickmillUK-Live03
0.25 × 4
ForexTime-ECN
0.38 × 73
ICMarkets-Live04
0.39 × 431
ICMarkets-Live05
0.39 × 102
SGTMarkets-Live
0.56 × 9
ForexClub-MT4 Real Server
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live24
0.66 × 1525
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 1008
EGlobal-Cent7
0.79 × 43
ICMarketsSC-Live17
0.83 × 583
XM.COM-Real 20
0.83 × 6
AdmiralMarkets-Live3
0.85 × 207
123 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 01:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.