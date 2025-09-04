- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
197
Profit Trade:
121 (61.42%)
Loss Trade:
76 (38.58%)
Best Trade:
25.36 USD
Worst Trade:
-22.82 USD
Profitto lordo:
692.09 USD (39 515 pips)
Perdita lorda:
-355.78 USD (29 166 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (36.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.63 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
89.68%
Massimo carico di deposito:
38.96%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
14.38
Long Trade:
93 (47.21%)
Short Trade:
104 (52.79%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
1.71 USD
Profitto medio:
5.72 USD
Perdita media:
-4.68 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-21.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.38 USD (2)
Crescita mensile:
38.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
23.38 USD (4.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.51% (22.82 USD)
Per equità:
58.70% (262.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|107
|EURUSD
|90
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|129
|EURUSD
|207
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-497
|EURUSD
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.36 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +36.63 USD
Massima perdita consecutiva: -21.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 2
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live02
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live01
|0.13 × 15
|
EuropeFX1-Live
|0.25 × 157
|
TickmillUK-Live03
|0.25 × 4
|
ForexTime-ECN
|0.38 × 73
|
ICMarkets-Live04
|0.39 × 431
|
ICMarkets-Live05
|0.39 × 102
|
SGTMarkets-Live
|0.56 × 9
|
ForexClub-MT4 Real Server
|0.62 × 13
|
ICMarketsSC-Live24
|0.66 × 1525
|
ICMarkets-Live22
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.67 × 1008
|
EGlobal-Cent7
|0.79 × 43
|
ICMarketsSC-Live17
|0.83 × 583
|
XM.COM-Real 20
|0.83 × 6
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.85 × 207
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
168%
0
0
USD
USD
536
USD
USD
9
100%
197
61%
90%
1.94
1.71
USD
USD
59%
1:500