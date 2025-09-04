- 자본
- 축소
트레이드:
398
이익 거래:
235 (59.04%)
손실 거래:
163 (40.95%)
최고의 거래:
36.09 USD
최악의 거래:
-29.81 USD
총 수익:
1 368.19 USD (74 956 pips)
총 손실:
-730.24 USD (56 716 pips)
연속 최대 이익:
6 (18.29 USD)
연속 최대 이익:
50.81 USD (4)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
90.60%
최대 입금량:
51.53%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
14.55
롱(주식매수):
191 (47.99%)
숏(주식차입매도):
207 (52.01%)
수익 요인:
1.87
기대수익:
1.60 USD
평균 이익:
5.82 USD
평균 손실:
-4.48 USD
연속 최대 손실:
4 (-27.56 USD)
연속 최대 손실:
-29.81 USD (1)
월별 성장률:
19.42%
연간 예측:
235.57%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.95 USD
최대한의:
43.85 USD (5.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.53% (43.85 USD)
자본금별:
58.70% (262.06 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|229
|EURUSD
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|457
|EURUSD
|181
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|12K
|EURUSD
|6.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +36.09 USD
최악의 거래: -30 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +18.29 USD
연속 최대 손실: -27.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ForexTimeFXTM-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 2
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live01
|0.13 × 15
|
EuropeFX1-Live
|0.25 × 157
|
TickmillUK-Live03
|0.25 × 4
|
ForexTime-ECN
|0.38 × 73
|
ICMarkets-Live04
|0.39 × 431
|
ICMarkets-Live05
|0.39 × 102
|
SGTMarkets-Live
|0.56 × 9
|
ForexClub-MT4 Real Server
|0.62 × 13
|
ICMarketsSC-Live24
|0.66 × 1525
|
ICMarkets-Live22
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.67 × 1008
|
EGlobal-Cent7
|0.79 × 43
|
ICMarketsSC-Live17
|0.83 × 583
|
XM.COM-Real 20
|0.83 × 6
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.85 × 207
此账户创建于2025年07月29日！入金200U，出金200U！
