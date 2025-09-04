- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
456
Gewinntrades:
273 (59.86%)
Verlusttrades:
183 (40.13%)
Bester Trade:
36.09 USD
Schlechtester Trade:
-29.81 USD
Bruttoprofit:
1 612.85 USD (89 924 pips)
Bruttoverlust:
-863.05 USD (66 920 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (36.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
50.81 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
90.60%
Max deposit load:
51.53%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
17.10
Long-Positionen:
227 (49.78%)
Short-Positionen:
229 (50.22%)
Profit-Faktor:
1.87
Mathematische Gewinnerwartung:
1.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.72 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-21.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-29.81 USD (1)
Wachstum pro Monat :
10.59%
Jahresprognose:
128.45%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
43.85 USD (5.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.51% (22.82 USD)
Kapital:
58.70% (262.06 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|255
|EURUSD
|201
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|464
|EURUSD
|286
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|10K
|EURUSD
|13K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +36.09 USD
Schlechtester Trade: -30 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +36.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -21.94 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ForexTimeFXTM-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 2
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live01
|0.13 × 15
|
EuropeFX1-Live
|0.25 × 157
|
TickmillUK-Live03
|0.25 × 4
|
ForexTime-ECN
|0.38 × 73
|
ICMarkets-Live04
|0.39 × 431
|
ICMarkets-Live05
|0.39 × 102
|
SGTMarkets-Live
|0.56 × 9
|
ForexClub-MT4 Real Server
|0.62 × 13
|
ICMarketsSC-Live24
|0.66 × 1525
|
ICMarkets-Live22
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.67 × 1008
|
EGlobal-Cent7
|0.79 × 43
|
ICMarketsSC-Live17
|0.83 × 583
|
XM.COM-Real 20
|0.83 × 6
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.85 × 207
noch 124 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
此账户创建于2025年07月29日！入金200U，出金200U！
This account was created on July 29, 2025! Deposit 200U, withdraw 200U!
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
349%
0
0
USD
USD
766
USD
USD
22
100%
456
59%
91%
1.86
1.64
USD
USD
59%
1:500