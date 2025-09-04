SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / HedGinG EUGU B
Quan Hui Guo

HedGinG EUGU B

Quan Hui Guo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 349%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
456
Gewinntrades:
273 (59.86%)
Verlusttrades:
183 (40.13%)
Bester Trade:
36.09 USD
Schlechtester Trade:
-29.81 USD
Bruttoprofit:
1 612.85 USD (89 924 pips)
Bruttoverlust:
-863.05 USD (66 920 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (36.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
50.81 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
90.60%
Max deposit load:
51.53%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
17.10
Long-Positionen:
227 (49.78%)
Short-Positionen:
229 (50.22%)
Profit-Faktor:
1.87
Mathematische Gewinnerwartung:
1.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.72 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-21.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-29.81 USD (1)
Wachstum pro Monat :
10.59%
Jahresprognose:
128.45%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
43.85 USD (5.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.51% (22.82 USD)
Kapital:
58.70% (262.06 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 255
EURUSD 201
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 464
EURUSD 286
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 10K
EURUSD 13K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +36.09 USD
Schlechtester Trade: -30 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +36.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -21.94 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ForexTimeFXTM-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
FullertonMarkets-Live
0.00 × 2
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live01
0.13 × 15
EuropeFX1-Live
0.25 × 157
TickmillUK-Live03
0.25 × 4
ForexTime-ECN
0.38 × 73
ICMarkets-Live04
0.39 × 431
ICMarkets-Live05
0.39 × 102
SGTMarkets-Live
0.56 × 9
ForexClub-MT4 Real Server
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live24
0.66 × 1525
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 1008
EGlobal-Cent7
0.79 × 43
ICMarketsSC-Live17
0.83 × 583
XM.COM-Real 20
0.83 × 6
AdmiralMarkets-Live3
0.85 × 207
noch 124 ...
此账户创建于2025年07月29日！入金200U，出金200U！

This account was created on July 29, 2025! Deposit 200U, withdraw 200U!

Keine Bewertungen
2025.11.06 00:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 14:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 13:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 12:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 14:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 12:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 01:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
