交易:
452
盈利交易:
271 (59.95%)
亏损交易:
181 (40.04%)
最好交易:
36.09 USD
最差交易:
-29.81 USD
毛利:
1 585.81 USD (89 231 pips)
毛利亏损:
-842.48 USD (65 491 pips)
最大连续赢利:
7 (36.63 USD)
最大连续盈利:
50.81 USD (4)
夏普比率:
0.21
交易活动:
90.60%
最大入金加载:
51.53%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
2 天
采收率:
16.95
长期交易:
227 (50.22%)
短期交易:
225 (49.78%)
利润因子:
1.88
预期回报:
1.64 USD
平均利润:
5.85 USD
平均损失:
-4.65 USD
最大连续失误:
5 (-21.94 USD)
最大连续亏损:
-29.81 USD (1)
每月增长:
13.71%
年度预测:
166.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
43.85 USD (5.53%)
相对跌幅:
结余:
7.51% (22.82 USD)
净值:
58.70% (262.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|251
|EURUSD
|201
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|457
|EURUSD
|286
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|11K
|EURUSD
|13K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +36.09 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +36.63 USD
最大连续亏损: -21.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexTimeFXTM-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 2
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live01
|0.13 × 15
|
EuropeFX1-Live
|0.25 × 157
|
TickmillUK-Live03
|0.25 × 4
|
ForexTime-ECN
|0.38 × 73
|
ICMarkets-Live04
|0.39 × 431
|
ICMarkets-Live05
|0.39 × 102
|
SGTMarkets-Live
|0.56 × 9
|
ForexClub-MT4 Real Server
|0.62 × 13
|
ICMarketsSC-Live24
|0.66 × 1525
|
ICMarkets-Live22
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.67 × 1008
|
EGlobal-Cent7
|0.79 × 43
|
ICMarketsSC-Live17
|0.83 × 583
|
XM.COM-Real 20
|0.83 × 6
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.85 × 207
此账户创建于2025年07月29日！入金200U，出金200U！
This account was created on July 29, 2025! Deposit 200U, withdraw 200U!
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
345%
0
0
USD
USD
759
USD
USD
21
100%
452
59%
91%
1.88
1.64
USD
USD
59%
1:500