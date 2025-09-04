SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / HedGinG EUGU B
Quan Hui Guo

HedGinG EUGU B

Quan Hui Guo
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 347%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
454
Transacciones Rentables:
272 (59.91%)
Transacciones Irrentables:
182 (40.09%)
Mejor transacción:
36.09 USD
Peor transacción:
-29.81 USD
Beneficio Bruto:
1 597.98 USD (89 544 pips)
Pérdidas Brutas:
-851.43 USD (66 363 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (36.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
50.81 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
90.60%
Carga máxima del depósito:
51.53%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
17.03
Transacciones Largas:
227 (50.00%)
Transacciones Cortas:
227 (50.00%)
Factor de Beneficio:
1.88
Beneficio Esperado:
1.64 USD
Beneficio medio:
5.87 USD
Pérdidas medias:
-4.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-21.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-29.81 USD (1)
Crecimiento al mes:
13.47%
Pronóstico anual:
163.47%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
43.85 USD (5.53%)
Reducción relativa:
De balance:
7.51% (22.82 USD)
De fondos:
58.70% (262.06 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 253
EURUSD 201
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 460
EURUSD 286
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 10K
EURUSD 13K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +36.09 USD
Peor transacción: -30 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +36.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -21.94 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexTimeFXTM-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
FullertonMarkets-Live
0.00 × 2
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live01
0.13 × 15
EuropeFX1-Live
0.25 × 157
TickmillUK-Live03
0.25 × 4
ForexTime-ECN
0.38 × 73
ICMarkets-Live04
0.39 × 431
ICMarkets-Live05
0.39 × 102
SGTMarkets-Live
0.56 × 9
ForexClub-MT4 Real Server
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live24
0.66 × 1525
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 1008
EGlobal-Cent7
0.79 × 43
ICMarketsSC-Live17
0.83 × 583
XM.COM-Real 20
0.83 × 6
AdmiralMarkets-Live3
0.85 × 207
otros 124...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

此账户创建于2025年07月29日！入金200U，出金200U！

This account was created on July 29, 2025! Deposit 200U, withdraw 200U!

No hay comentarios
2025.11.06 00:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 14:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 13:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 12:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 14:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 12:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 01:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
HedGinG EUGU B
30 USD al mes
347%
0
0
USD
763
USD
22
100%
454
59%
91%
1.87
1.64
USD
59%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.