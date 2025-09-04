SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HedGinG UCEC B
Quan Hui Guo

HedGinG UCEC B

Quan Hui Guo
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 117%
ECMarkets-Live10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
153
Kârla kapanan işlemler:
93 (60.78%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (39.22%)
En iyi işlem:
23.80 USD
En kötü işlem:
-20.47 USD
Brüt kâr:
476.91 USD (33 318 pips)
Brüt zarar:
-242.09 USD (24 613 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (53.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.09 USD (12)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
96.44%
Maks. mevduat yükü:
8.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
7.11
Alış işlemleri:
71 (46.41%)
Satış işlemleri:
82 (53.59%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
1.53 USD
Ortalama kâr:
5.13 USD
Ortalama zarar:
-4.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.03 USD (2)
Aylık büyüme:
29.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.98 USD
Maksimum:
33.03 USD (12.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.98% (33.03 USD)
Varlığa göre:
20.84% (77.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 93
USDCAD 60
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 162
USDCAD 73
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 4.5K
USDCAD 4.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.80 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +53.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

投资有风险，入市需谨慎！
İnceleme yok
2025.09.21 19:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.09 12:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HedGinG UCEC B
Ayda 30 USD
117%
0
0
USD
435
USD
9
100%
153
60%
96%
1.96
1.53
USD
21%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.