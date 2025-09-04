SegnaliSezioni
Quan Hui Guo

HedGinG UCEC B

Quan Hui Guo
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 117%
ECMarkets-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
153
Profit Trade:
93 (60.78%)
Loss Trade:
60 (39.22%)
Best Trade:
23.80 USD
Worst Trade:
-20.47 USD
Profitto lordo:
476.91 USD (33 318 pips)
Perdita lorda:
-242.09 USD (24 613 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (53.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.09 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
96.44%
Massimo carico di deposito:
8.18%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.11
Long Trade:
71 (46.41%)
Short Trade:
82 (53.59%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
1.53 USD
Profitto medio:
5.13 USD
Perdita media:
-4.03 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.03 USD (2)
Crescita mensile:
29.75%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.98 USD
Massimale:
33.03 USD (12.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.98% (33.03 USD)
Per equità:
20.84% (77.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 93
USDCAD 60
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 162
USDCAD 73
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD 4.5K
USDCAD 4.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.80 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +53.09 USD
Massima perdita consecutiva: -5.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

投资有风险，入市需谨慎！
Non ci sono recensioni
2025.09.21 19:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.09 12:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
