トレード:
365
利益トレード:
220 (60.27%)
損失トレード:
145 (39.73%)
ベストトレード:
23.80 USD
最悪のトレード:
-20.47 USD
総利益:
1 092.70 USD (78 913 pips)
総損失:
-541.97 USD (58 476 pips)
最大連続の勝ち:
12 (53.09 USD)
最大連続利益:
53.09 USD (12)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
96.27%
最大入金額:
14.86%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
16.67
長いトレード:
184 (50.41%)
短いトレード:
181 (49.59%)
プロフィットファクター:
2.02
期待されたペイオフ:
1.51 USD
平均利益:
4.97 USD
平均損失:
-3.74 USD
最大連続の負け:
4 (-12.69 USD)
最大連続損失:
-33.03 USD (2)
月間成長:
16.75%
年間予想:
203.22%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.98 USD
最大の:
33.03 USD (12.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.98% (33.03 USD)
エクイティによる:
23.25% (123.75 USD)
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCAD
|214
|USDCAD
|151
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCAD
|373
|USDCAD
|178
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCAD
|13K
|USDCAD
|7.4K
- ドローダウン
ベストトレード: +23.80 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +53.09 USD
最大連続損失: -12.69 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-Live10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
VantageInternational-Live 11
|0.06 × 143
GoMarkets-Real 10
|0.14 × 368
