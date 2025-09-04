- 자본
- 축소
트레이드:
387
이익 거래:
232 (59.94%)
손실 거래:
155 (40.05%)
최고의 거래:
23.80 USD
최악의 거래:
-20.47 USD
총 수익:
1 145.43 USD (82 417 pips)
총 손실:
-563.55 USD (61 199 pips)
연속 최대 이익:
12 (53.09 USD)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
95.12%
최대 입금량:
14.86%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
17.62
롱(주식매수):
199 (51.42%)
숏(주식차입매도):
188 (48.58%)
수익 요인:
2.03
기대수익:
1.50 USD
평균 이익:
4.94 USD
평균 손실:
-3.64 USD
연속 최대 손실:
4 (-12.69 USD)
월별 성장률:
9.29%
연간 예측:
112.68%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.98 USD
최대한의:
33.03 USD (12.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.98% (33.03 USD)
자본금별:
23.25% (123.75 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCAD
|223
|USDCAD
|164
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCAD
|386
|USDCAD
|196
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCAD
|14K
|USDCAD
|7.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
投资有风险，入市需谨慎！
리뷰 없음
