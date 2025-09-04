- 成长
交易:
365
盈利交易:
220 (60.27%)
亏损交易:
145 (39.73%)
最好交易:
23.80 USD
最差交易:
-20.47 USD
毛利:
1 092.70 USD (78 913 pips)
毛利亏损:
-541.97 USD (58 476 pips)
最大连续赢利:
12 (53.09 USD)
最大连续盈利:
53.09 USD (12)
夏普比率:
0.23
交易活动:
96.27%
最大入金加载:
14.86%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
3 天
采收率:
16.67
长期交易:
184 (50.41%)
短期交易:
181 (49.59%)
利润因子:
2.02
预期回报:
1.51 USD
平均利润:
4.97 USD
平均损失:
-3.74 USD
最大连续失误:
4 (-12.69 USD)
最大连续亏损:
-33.03 USD (2)
每月增长:
16.75%
年度预测:
203.22%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.98 USD
最大值:
33.03 USD (12.98%)
相对跌幅:
结余:
12.98% (33.03 USD)
净值:
23.25% (123.75 USD)
- 入金加载
- 提取
