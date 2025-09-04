- Crescimento
Negociações:
365
Negociações com lucro:
220 (60.27%)
Negociações com perda:
145 (39.73%)
Melhor negociação:
23.80 USD
Pior negociação:
-20.47 USD
Lucro bruto:
1 092.70 USD (78 913 pips)
Perda bruta:
-541.97 USD (58 476 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (53.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
53.09 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
96.27%
Depósito máximo carregado:
14.86%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
16.67
Negociações longas:
184 (50.41%)
Negociações curtas:
181 (49.59%)
Fator de lucro:
2.02
Valor esperado:
1.51 USD
Lucro médio:
4.97 USD
Perda média:
-3.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-12.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33.03 USD (2)
Crescimento mensal:
16.75%
Previsão anual:
203.22%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.98 USD
Máximo:
33.03 USD (12.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.98% (33.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.25% (123.75 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCAD
|214
|USDCAD
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCAD
|373
|USDCAD
|178
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCAD
|13K
|USDCAD
|7.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-Live10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 11
|0.06 × 143
|
GoMarkets-Real 10
|0.14 × 368
投资有风险，入市需谨慎！
