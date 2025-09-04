SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / HedGinG UCEC B
Quan Hui Guo

HedGinG UCEC B

Quan Hui Guo
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
2 / 5.8K USD
crescimento desde 2025 275%
ECMarkets-Live10
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
365
Negociações com lucro:
220 (60.27%)
Negociações com perda:
145 (39.73%)
Melhor negociação:
23.80 USD
Pior negociação:
-20.47 USD
Lucro bruto:
1 092.70 USD (78 913 pips)
Perda bruta:
-541.97 USD (58 476 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (53.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
53.09 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
96.27%
Depósito máximo carregado:
14.86%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
16.67
Negociações longas:
184 (50.41%)
Negociações curtas:
181 (49.59%)
Fator de lucro:
2.02
Valor esperado:
1.51 USD
Lucro médio:
4.97 USD
Perda média:
-3.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-12.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33.03 USD (2)
Crescimento mensal:
16.75%
Previsão anual:
203.22%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.98 USD
Máximo:
33.03 USD (12.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.98% (33.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.25% (123.75 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURCAD 214
USDCAD 151
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURCAD 373
USDCAD 178
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURCAD 13K
USDCAD 7.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +23.80 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +53.09 USD
Máxima perda consecutiva: -12.69 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-Live10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 11
0.06 × 143
GoMarkets-Real 10
0.14 × 368
投资有风险，入市需谨慎！
Sem comentários
2025.10.08 05:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.21 19:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.09 12:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
