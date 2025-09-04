SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / HedGinG UCEC B
Quan Hui Guo

HedGinG UCEC B

Quan Hui Guo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
2 / 5.8K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 277%
ECMarkets-Live10
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
367
Gewinntrades:
221 (60.21%)
Verlusttrades:
146 (39.78%)
Bester Trade:
23.80 USD
Schlechtester Trade:
-20.47 USD
Bruttoprofit:
1 102.56 USD (79 247 pips)
Bruttoverlust:
-548.77 USD (59 424 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (53.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
53.09 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
96.27%
Max deposit load:
14.86%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
16.77
Long-Positionen:
186 (50.68%)
Short-Positionen:
181 (49.32%)
Profit-Faktor:
2.01
Mathematische Gewinnerwartung:
1.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-12.69 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33.03 USD (2)
Wachstum pro Monat :
7.89%
Jahresprognose:
95.70%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.98 USD
Maximaler:
33.03 USD (12.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.98% (33.03 USD)
Kapital:
23.25% (123.75 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURCAD 214
USDCAD 153
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURCAD 373
USDCAD 181
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURCAD 13K
USDCAD 6.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +23.80 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +53.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.69 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarkets-Live10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 11
0.06 × 145
GoMarkets-Real 10
0.14 × 370
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
投资有风险，入市需谨慎！
Keine Bewertungen
2025.10.08 05:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.21 19:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.09 12:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
HedGinG UCEC B
30 USD pro Monat
277%
2
5.8K
USD
746
USD
22
100%
367
60%
96%
2.00
1.51
USD
23%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.