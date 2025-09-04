- Wachstum
Trades insgesamt:
367
Gewinntrades:
221 (60.21%)
Verlusttrades:
146 (39.78%)
Bester Trade:
23.80 USD
Schlechtester Trade:
-20.47 USD
Bruttoprofit:
1 102.56 USD (79 247 pips)
Bruttoverlust:
-548.77 USD (59 424 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (53.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
53.09 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
96.27%
Max deposit load:
14.86%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
16.77
Long-Positionen:
186 (50.68%)
Short-Positionen:
181 (49.32%)
Profit-Faktor:
2.01
Mathematische Gewinnerwartung:
1.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-12.69 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33.03 USD (2)
Wachstum pro Monat :
7.89%
Jahresprognose:
95.70%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.98 USD
Maximaler:
33.03 USD (12.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.98% (33.03 USD)
Kapital:
23.25% (123.75 USD)
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarkets-Live10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageInternational-Live 11
|0.06 × 145
|
GoMarkets-Real 10
|0.14 × 370
投资有风险，入市需谨慎！
Keine Bewertungen
