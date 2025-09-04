- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
365
Прибыльных трейдов:
220 (60.27%)
Убыточных трейдов:
145 (39.73%)
Лучший трейд:
23.80 USD
Худший трейд:
-20.47 USD
Общая прибыль:
1 092.70 USD (78 913 pips)
Общий убыток:
-541.97 USD (58 476 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (53.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
53.09 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
96.27%
Макс. загрузка депозита:
14.86%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
16.67
Длинных трейдов:
184 (50.41%)
Коротких трейдов:
181 (49.59%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
1.51 USD
Средняя прибыль:
4.97 USD
Средний убыток:
-3.74 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.03 USD (2)
Прирост в месяц:
16.75%
Годовой прогноз:
203.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.98 USD
Максимальная:
33.03 USD (12.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.98% (33.03 USD)
По эквити:
23.25% (123.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCAD
|214
|USDCAD
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCAD
|373
|USDCAD
|178
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCAD
|13K
|USDCAD
|7.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.80 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +53.09 USD
Макс. убыток в серии: -12.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 11
|0.06 × 141
|
GoMarkets-Real 10
|0.14 × 366
投资有风险，入市需谨慎！
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
275%
2
5.8K
USD
USD
743
USD
USD
21
100%
365
60%
96%
2.01
1.51
USD
USD
23%
1:500