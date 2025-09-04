- Incremento
Total de Trades:
365
Transacciones Rentables:
220 (60.27%)
Transacciones Irrentables:
145 (39.73%)
Mejor transacción:
23.80 USD
Peor transacción:
-20.47 USD
Beneficio Bruto:
1 092.70 USD (78 913 pips)
Pérdidas Brutas:
-541.97 USD (58 476 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (53.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
53.09 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
96.27%
Carga máxima del depósito:
14.86%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
16.67
Transacciones Largas:
184 (50.41%)
Transacciones Cortas:
181 (49.59%)
Factor de Beneficio:
2.02
Beneficio Esperado:
1.51 USD
Beneficio medio:
4.97 USD
Pérdidas medias:
-3.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-12.69 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-33.03 USD (2)
Crecimiento al mes:
16.75%
Pronóstico anual:
203.22%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.98 USD
Máxima:
33.03 USD (12.98%)
Reducción relativa:
De balance:
12.98% (33.03 USD)
De fondos:
23.25% (123.75 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURCAD
|214
|USDCAD
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURCAD
|373
|USDCAD
|178
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURCAD
|13K
|USDCAD
|7.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarkets-Live10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 11
|0.06 × 143
|
GoMarkets-Real 10
|0.14 × 368
投资有风险，入市需谨慎！
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
275%
2
5.8K
USD
USD
743
USD
USD
21
100%
365
60%
96%
2.01
1.51
USD
USD
23%
1:500