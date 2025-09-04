SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / HedGinG UCEC B
Quan Hui Guo

HedGinG UCEC B

Quan Hui Guo
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
2 / 5.8K USD
incremento desde 2025 275%
ECMarkets-Live10
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
365
Transacciones Rentables:
220 (60.27%)
Transacciones Irrentables:
145 (39.73%)
Mejor transacción:
23.80 USD
Peor transacción:
-20.47 USD
Beneficio Bruto:
1 092.70 USD (78 913 pips)
Pérdidas Brutas:
-541.97 USD (58 476 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (53.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
53.09 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
96.27%
Carga máxima del depósito:
14.86%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
16.67
Transacciones Largas:
184 (50.41%)
Transacciones Cortas:
181 (49.59%)
Factor de Beneficio:
2.02
Beneficio Esperado:
1.51 USD
Beneficio medio:
4.97 USD
Pérdidas medias:
-3.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-12.69 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-33.03 USD (2)
Crecimiento al mes:
16.75%
Pronóstico anual:
203.22%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.98 USD
Máxima:
33.03 USD (12.98%)
Reducción relativa:
De balance:
12.98% (33.03 USD)
De fondos:
23.25% (123.75 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURCAD 214
USDCAD 151
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURCAD 373
USDCAD 178
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURCAD 13K
USDCAD 7.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +23.80 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +53.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12.69 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarkets-Live10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 11
0.06 × 143
GoMarkets-Real 10
0.14 × 368
投资有风险，入市需谨慎！
No hay comentarios
2025.10.08 05:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.21 19:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.09 12:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
