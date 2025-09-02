- Büyüme
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
18 (72.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (28.00%)
En iyi işlem:
24.24 USD
En kötü işlem:
-11.76 USD
Brüt kâr:
137.78 USD (912 pips)
Brüt zarar:
-51.52 USD (334 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (55.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.74 USD (8)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
35.06%
Maks. mevduat yükü:
26.79%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
4.43
Alış işlemleri:
19 (76.00%)
Satış işlemleri:
6 (24.00%)
Kâr faktörü:
2.67
Beklenen getiri:
3.45 USD
Ortalama kâr:
7.65 USD
Ortalama zarar:
-7.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-19.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.46 USD (2)
Aylık büyüme:
6.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
19.46 USD (1.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.34% (19.46 USD)
Varlığa göre:
41.53% (629.30 USD)
En iyi işlem: +24.24 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +55.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.16 × 207
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.42 × 24
|
RoboForex-ProCent-5
|0.50 × 2
|
RoboForex-Pro-4
|0.66 × 276
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-5
|0.86 × 331
|
RoboForex-Pro-6
|0.96 × 201
|
VantageInternational-Live 9
|3.98 × 54
|Hello traders,
|This is a Manual Trading account, using a strategy I have developed over many years of experience;
|Instrument used is mostly GBPUSD, but will occasionally trade EURUSD;
|Risk is limited and calculated accordingly per trade and SL is always used;
|Monthly yield is expected to about 10% on average;
|Suggested minimum account size to start following this signal is $1000 so that you get your subscription fee back and have a descent profit.
|Leverage of your account is highly recommended to be equal to or higher than mine!
|Also highly suggested is not to copy SL and TP levels due to the difference in the spreads of the different brokers.
|Please do not use multipliers, regardless of the constant low DD, in case of a bad patch of trades.
|Trading usually takes place between 8:00 and 18:00 EET/EEST. I rarely leave trades open overnight, but it happens.
|We all want the best out of every trade, so please select a broker with low spread and fast servers for good execution.
|Also, checkout my EA that I use for partial close. We all get distracted with one thing or another sometimes, and we miss planned trade targets.
"Lot Partial Close" takes care of this problem and closes exactly the amount you wish to close, exactly at the desired target.
https://www.mql5.com/en/market/product/111352?source=Site+Profile+Seller#description
|Feel free to contact me anytime.
|Kind Regards and Happy Trading,
|Zee
İnceleme yok
