Zdravko Petrov

KABLE

Zdravko Petrov
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
RoboForex-Pro-4
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
18 (72.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (28.00%)
En iyi işlem:
24.24 USD
En kötü işlem:
-11.76 USD
Brüt kâr:
137.78 USD (912 pips)
Brüt zarar:
-51.52 USD (334 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (55.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.74 USD (8)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
35.06%
Maks. mevduat yükü:
26.79%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
4.43
Alış işlemleri:
19 (76.00%)
Satış işlemleri:
6 (24.00%)
Kâr faktörü:
2.67
Beklenen getiri:
3.45 USD
Ortalama kâr:
7.65 USD
Ortalama zarar:
-7.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-19.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.46 USD (2)
Aylık büyüme:
6.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
19.46 USD (1.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.34% (19.46 USD)
Varlığa göre:
41.53% (629.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 24
AUDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 89
AUDCAD -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 595
AUDCAD -17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.24 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +55.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClubBY-MT4 Real Server
0.16 × 207
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.42 × 24
RoboForex-ProCent-5
0.50 × 2
RoboForex-Pro-4
0.66 × 276
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-5
0.86 × 331
RoboForex-Pro-6
0.96 × 201
VantageInternational-Live 9
3.98 × 54
Hello traders,
This is a Manual Trading account, using a strategy I have developed over many years of experience;
Instrument used is mostly GBPUSD, but will occasionally trade EURUSD;
 
Risk is limited and calculated accordingly per trade and SL is always used;
Monthly yield is expected to about 10% on average;
Suggested minimum account size to start following this signal is $1000 so that you get your subscription fee back and have a descent profit.
Leverage of your account is highly recommended to be equal to or higher than mine!
Also highly suggested is not to copy SL and TP levels due to the difference in the spreads of the different brokers.
Please do not use multipliers, regardless of the constant low DD, in case of a bad patch of trades. 
Trading usually takes place between 8:00 and 18:00 EET/EEST. I rarely leave trades open overnight, but it happens. 
We all want the best out of every trade, so please select a broker with low spread and fast servers for good execution.

Also, checkout my EA that I use for partial close. We all get distracted with one thing or another sometimes, and we miss planned trade targets. 
"Lot Partial Close" takes care of this problem and closes exactly the amount you wish to close, exactly at the desired target.
https://www.mql5.com/en/market/product/111352?source=Site+Profile+Seller#description

Feel free to contact me anytime.
Kind Regards and Happy Trading,
Zee


İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 12:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 19:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 17:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 16:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 12:53
Share of trading days is too low
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.05 11:53
Share of trading days is too low
2025.09.05 11:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 10:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 10:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 10:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.02 10:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 10:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
