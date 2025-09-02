- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
186
Negociações com lucro:
132 (70.96%)
Negociações com perda:
54 (29.03%)
Melhor negociação:
59.40 USD
Pior negociação:
-61.92 USD
Lucro bruto:
1 501.65 USD (11 960 pips)
Perda bruta:
-638.83 USD (4 179 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (188.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
188.02 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
84.83%
Depósito máximo carregado:
110.79%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
10.83
Negociações longas:
126 (67.74%)
Negociações curtas:
60 (32.26%)
Fator de lucro:
2.35
Valor esperado:
4.64 USD
Lucro médio:
11.38 USD
Perda média:
-11.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-20.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-79.68 USD (2)
Crescimento mensal:
11.65%
Previsão anual:
141.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
79.68 USD (3.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.39% (71.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
82.60% (1 694.54 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|185
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|866
|AUDCAD
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|7.8K
|AUDCAD
|-17
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +59.40 USD
Pior negociação: -62 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +188.02 USD
Máxima perda consecutiva: -20.88 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.16 × 207
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.42 × 24
|
RoboForex-ProCent-5
|0.50 × 2
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|1.25 × 459
|
RoboForex-Pro-5
|1.87 × 710
|
RoboForex-Pro-6
|1.92 × 400
|
VantageInternational-Live 9
|3.98 × 54
|Hello traders,
|This is a Manual Trading account, using a strategy I have developed over many years of experience;
|Instrument used is mostly GBPUSD, but will occasionally trade EURUSD;
|Risk is limited and calculated accordingly per trade and SL is always used;
|Monthly yield is expected to about 10% on average;
|Suggested minimum account size to start following this signal is $1000 so that you get your subscription fee back and have a descent profit.
|Leverage of your account is highly recommended to be equal to or higher than mine!
|Also highly suggested is not to copy SL and TP levels due to the difference in the spreads of the different brokers.
|Please do not use multipliers, regardless of the constant low DD, in case of a bad patch of trades.
|Trading usually takes place between 8:00 and 18:00 EET/EEST. I rarely leave trades open overnight, but it happens.
|We all want the best out of every trade, so please select a broker with low spread and fast servers for good execution.
|Also, checkout my EA that I use for partial close. We all get distracted with one thing or another sometimes, and we miss planned trade targets.
"Lot Partial Close" takes care of this problem and closes exactly the amount you wish to close, exactly at the desired target.
https://www.mql5.com/en/market/product/111352?source=Site+Profile+Seller#description
|Feel free to contact me anytime.
|Kind Regards and Happy Trading,
|Zee
