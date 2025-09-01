- Büyüme
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
25 (86.20%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (13.79%)
En iyi işlem:
4.86 USD
En kötü işlem:
-17.02 USD
Brüt kâr:
96.43 USD (2 770 pips)
Brüt zarar:
-57.73 USD (1 326 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (34.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.35 USD (8)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
13.67%
Maks. mevduat yükü:
5.33%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.31
Alış işlemleri:
19 (65.52%)
Satış işlemleri:
10 (34.48%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
1.33 USD
Ortalama kâr:
3.86 USD
Ortalama zarar:
-14.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-17.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.02 USD (1)
Aylık büyüme:
7.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
29.48 USD (5.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.35% (29.48 USD)
Varlığa göre:
2.65% (14.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|11
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-14
|GBPUSD
|23
|EURUSD
|29
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-122
|GBPUSD
|935
|EURUSD
|631
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.86 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +34.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.38 × 8
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.53 × 131
|
Tickmill-Live05
|0.54 × 327
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1703
|
Tickmill-Live
|0.66 × 1100
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.82 × 17
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarkets-Live07
|0.88 × 620
|
ICMarketsSC-Live06
|0.93 × 508
|
ICMarketsSC-Live23
|0.93 × 41
