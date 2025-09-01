- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
100
Negociações com lucro:
80 (80.00%)
Negociações com perda:
20 (20.00%)
Melhor negociação:
8.90 USD
Pior negociação:
-32.90 USD
Lucro bruto:
408.33 USD (9 166 pips)
Perda bruta:
-325.92 USD (6 618 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (62.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
62.53 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
11.48%
Depósito máximo carregado:
6.87%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.60
Negociações longas:
55 (55.00%)
Negociações curtas:
45 (45.00%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
0.82 USD
Lucro médio:
5.10 USD
Perda média:
-16.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-42.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-42.39 USD (3)
Crescimento mensal:
-0.15%
Previsão anual:
-1.83%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
51.66 USD (8.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.31% (47.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.47% (20.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|39
|USDJPY
|34
|EURUSD
|27
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|58
|USDJPY
|-4
|EURUSD
|28
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|1.7K
|USDJPY
|108
|EURUSD
|758
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.90 USD
Pior negociação: -33 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +62.53 USD
Máxima perda consecutiva: -42.39 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.38 × 8
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.53 × 131
|
Tickmill-Live05
|0.54 × 327
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1703
|
Tickmill-Live
|0.66 × 1100
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.82 × 17
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarkets-Live07
|0.88 × 620
|
ICMarketsSC-Live06
|0.93 × 508
