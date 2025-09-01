SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / FX Scalper
Adul Tanthuvanit

FX Scalper

Adul Tanthuvanit
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 16%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
100
Negociações com lucro:
80 (80.00%)
Negociações com perda:
20 (20.00%)
Melhor negociação:
8.90 USD
Pior negociação:
-32.90 USD
Lucro bruto:
408.33 USD (9 166 pips)
Perda bruta:
-325.92 USD (6 618 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (62.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
62.53 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
11.48%
Depósito máximo carregado:
6.87%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.60
Negociações longas:
55 (55.00%)
Negociações curtas:
45 (45.00%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
0.82 USD
Lucro médio:
5.10 USD
Perda média:
-16.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-42.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-42.39 USD (3)
Crescimento mensal:
-0.15%
Previsão anual:
-1.83%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
51.66 USD (8.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.31% (47.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.47% (20.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 39
USDJPY 34
EURUSD 27
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 58
USDJPY -4
EURUSD 28
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 1.7K
USDJPY 108
EURUSD 758
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.90 USD
Pior negociação: -33 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +62.53 USD
Máxima perda consecutiva: -42.39 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
TitanFX-02
0.00 × 2
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.38 × 8
TitanFX-05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.53 × 131
Tickmill-Live05
0.54 × 327
Tickmill-Live02
0.62 × 1703
Tickmill-Live
0.66 × 1100
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live10
0.82 × 17
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarkets-Live07
0.88 × 620
ICMarketsSC-Live06
0.93 × 508
77 mais ...
Sem comentários
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 16:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 14:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 09:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 15:27
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 03:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 01:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 07:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 14:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 14:50
Share of trading days is too low
2025.09.01 14:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 13:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 13:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 13:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.01 13:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.01 13:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
