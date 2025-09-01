- 자본
- 축소
트레이드:
107
이익 거래:
83 (77.57%)
손실 거래:
24 (22.43%)
최고의 거래:
8.90 USD
최악의 거래:
-32.90 USD
총 수익:
429.20 USD (9 586 pips)
총 손실:
-395.33 USD (7 935 pips)
연속 최대 이익:
10 (62.53 USD)
연속 최대 이익:
62.53 USD (10)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
11.48%
최대 입금량:
6.87%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.39
롱(주식매수):
59 (55.14%)
숏(주식차입매도):
48 (44.86%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
0.32 USD
평균 이익:
5.17 USD
평균 손실:
-16.47 USD
연속 최대 손실:
3 (-42.39 USD)
연속 최대 손실:
-42.39 USD (3)
월별 성장률:
-10.87%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
87.67 USD (14.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.11% (87.67 USD)
자본금별:
3.47% (20.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|43
|USDJPY
|36
|EURUSD
|28
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|39
|USDJPY
|-15
|EURUSD
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|1.2K
|USDJPY
|-70
|EURUSD
|558
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.90 USD
최악의 거래: -33 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +62.53 USD
연속 최대 손실: -42.39 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.38 × 8
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.53 × 131
|
Tickmill-Live05
|0.54 × 327
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1703
|
Tickmill-Live
|0.66 × 1100
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.82 × 17
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarkets-Live07
|0.88 × 620
|
ICMarketsSC-Live06
|0.93 × 508
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
7%
0
0
USD
USD
534
USD
USD
19
100%
107
77%
11%
1.08
0.32
USD
USD
14%
1:500