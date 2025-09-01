시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / FX Scalper
Adul Tanthuvanit

FX Scalper

Adul Tanthuvanit
0 리뷰
안정성
19
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 7%
Tickmill-Live04
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
107
이익 거래:
83 (77.57%)
손실 거래:
24 (22.43%)
최고의 거래:
8.90 USD
최악의 거래:
-32.90 USD
총 수익:
429.20 USD (9 586 pips)
총 손실:
-395.33 USD (7 935 pips)
연속 최대 이익:
10 (62.53 USD)
연속 최대 이익:
62.53 USD (10)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
11.48%
최대 입금량:
6.87%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.39
롱(주식매수):
59 (55.14%)
숏(주식차입매도):
48 (44.86%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
0.32 USD
평균 이익:
5.17 USD
평균 손실:
-16.47 USD
연속 최대 손실:
3 (-42.39 USD)
연속 최대 손실:
-42.39 USD (3)
월별 성장률:
-10.87%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
87.67 USD (14.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.11% (87.67 USD)
자본금별:
3.47% (20.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 43
USDJPY 36
EURUSD 28
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 39
USDJPY -15
EURUSD 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 1.2K
USDJPY -70
EURUSD 558
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +8.90 USD
최악의 거래: -33 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +62.53 USD
연속 최대 손실: -42.39 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
TitanFX-02
0.00 × 2
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.38 × 8
TitanFX-05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.53 × 131
Tickmill-Live05
0.54 × 327
Tickmill-Live02
0.62 × 1703
Tickmill-Live
0.66 × 1100
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live10
0.82 × 17
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarkets-Live07
0.88 × 620
ICMarketsSC-Live06
0.93 × 508
77 더...
리뷰 없음
2025.12.29 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 16:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 14:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 09:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 15:27
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 03:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 01:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 07:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 14:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 14:50
Share of trading days is too low
2025.09.01 14:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 13:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 13:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 13:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
FX Scalper
월별 30 USD
7%
0
0
USD
534
USD
19
100%
107
77%
11%
1.08
0.32
USD
14%
1:500
