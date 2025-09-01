- Прирост
Всего трейдов:
100
Прибыльных трейдов:
80 (80.00%)
Убыточных трейдов:
20 (20.00%)
Лучший трейд:
8.90 USD
Худший трейд:
-32.90 USD
Общая прибыль:
408.33 USD (9 166 pips)
Общий убыток:
-325.92 USD (6 618 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (62.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.53 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
11.48%
Макс. загрузка депозита:
6.87%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.60
Длинных трейдов:
55 (55.00%)
Коротких трейдов:
45 (45.00%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.82 USD
Средняя прибыль:
5.10 USD
Средний убыток:
-16.30 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-42.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.39 USD (3)
Прирост в месяц:
0.27%
Годовой прогноз:
3.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
51.66 USD (8.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.31% (47.85 USD)
По эквити:
3.47% (20.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|39
|USDJPY
|34
|EURUSD
|27
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|58
|USDJPY
|-4
|EURUSD
|28
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|1.7K
|USDJPY
|108
|EURUSD
|758
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.38 × 8
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.53 × 131
|
Tickmill-Live05
|0.54 × 327
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1703
|
Tickmill-Live
|0.66 × 1100
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.82 × 17
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarkets-Live07
|0.88 × 620
|
ICMarketsSC-Live06
|0.93 × 508
Нет отзывов
