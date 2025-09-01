СигналыРазделы
Adul Tanthuvanit

FX Scalper

Adul Tanthuvanit
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 16%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
100
Прибыльных трейдов:
80 (80.00%)
Убыточных трейдов:
20 (20.00%)
Лучший трейд:
8.90 USD
Худший трейд:
-32.90 USD
Общая прибыль:
408.33 USD (9 166 pips)
Общий убыток:
-325.92 USD (6 618 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (62.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.53 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
11.48%
Макс. загрузка депозита:
6.87%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.60
Длинных трейдов:
55 (55.00%)
Коротких трейдов:
45 (45.00%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.82 USD
Средняя прибыль:
5.10 USD
Средний убыток:
-16.30 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-42.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.39 USD (3)
Прирост в месяц:
0.27%
Годовой прогноз:
3.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
51.66 USD (8.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.31% (47.85 USD)
По эквити:
3.47% (20.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 39
USDJPY 34
EURUSD 27
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 58
USDJPY -4
EURUSD 28
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 1.7K
USDJPY 108
EURUSD 758
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.90 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +62.53 USD
Макс. убыток в серии: -42.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
TitanFX-02
0.00 × 2
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.38 × 8
TitanFX-05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.53 × 131
Tickmill-Live05
0.54 × 327
Tickmill-Live02
0.62 × 1703
Tickmill-Live
0.66 × 1100
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live10
0.82 × 17
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarkets-Live07
0.88 × 620
ICMarketsSC-Live06
0.93 × 508
еще 77...
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 16:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 14:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 09:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 15:27
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 03:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 01:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 07:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 14:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 14:50
Share of trading days is too low
2025.09.01 14:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 13:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 13:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 13:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.01 13:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.01 13:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
