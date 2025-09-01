- 成长
交易:
100
盈利交易:
80 (80.00%)
亏损交易:
20 (20.00%)
最好交易:
8.90 USD
最差交易:
-32.90 USD
毛利:
408.33 USD (9 166 pips)
毛利亏损:
-325.92 USD (6 618 pips)
最大连续赢利:
10 (62.53 USD)
最大连续盈利:
62.53 USD (10)
夏普比率:
0.11
交易活动:
11.48%
最大入金加载:
6.87%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.60
长期交易:
55 (55.00%)
短期交易:
45 (45.00%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.82 USD
平均利润:
5.10 USD
平均损失:
-16.30 USD
最大连续失误:
3 (-42.39 USD)
最大连续亏损:
-42.39 USD (3)
每月增长:
-0.15%
年度预测:
-1.83%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
51.66 USD (8.31%)
相对跌幅:
结余:
8.31% (47.85 USD)
净值:
3.47% (20.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|39
|USDJPY
|34
|EURUSD
|27
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|58
|USDJPY
|-4
|EURUSD
|28
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|1.7K
|USDJPY
|108
|EURUSD
|758
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.90 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +62.53 USD
最大连续亏损: -42.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.38 × 8
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.53 × 131
|
Tickmill-Live05
|0.54 × 327
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1703
|
Tickmill-Live
|0.66 × 1100
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.82 × 17
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarkets-Live07
|0.88 × 620
|
ICMarketsSC-Live06
|0.93 × 508
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
16%
0
0
USD
USD
582
USD
USD
17
100%
100
80%
11%
1.25
0.82
USD
USD
8%
1:500