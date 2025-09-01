- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
100
利益トレード:
80 (80.00%)
損失トレード:
20 (20.00%)
ベストトレード:
8.90 USD
最悪のトレード:
-32.90 USD
総利益:
408.33 USD (9 166 pips)
総損失:
-325.92 USD (6 618 pips)
最大連続の勝ち:
10 (62.53 USD)
最大連続利益:
62.53 USD (10)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
11.48%
最大入金額:
6.87%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1.60
長いトレード:
55 (55.00%)
短いトレード:
45 (45.00%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
0.82 USD
平均利益:
5.10 USD
平均損失:
-16.30 USD
最大連続の負け:
3 (-42.39 USD)
最大連続損失:
-42.39 USD (3)
月間成長:
-0.15%
年間予想:
-1.83%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
51.66 USD (8.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.31% (47.85 USD)
エクイティによる:
3.47% (20.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|39
|USDJPY
|34
|EURUSD
|27
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|58
|USDJPY
|-4
|EURUSD
|28
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|1.7K
|USDJPY
|108
|EURUSD
|758
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.90 USD
最悪のトレード: -33 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +62.53 USD
最大連続損失: -42.39 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.38 × 8
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.53 × 131
|
Tickmill-Live05
|0.54 × 327
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1703
|
Tickmill-Live
|0.66 × 1100
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.82 × 17
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarkets-Live07
|0.88 × 620
|
ICMarketsSC-Live06
|0.93 × 508
77 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
16%
0
0
USD
USD
582
USD
USD
17
100%
100
80%
11%
1.25
0.82
USD
USD
8%
1:500