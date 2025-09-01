SignaleKategorien
Adul Tanthuvanit

FX Scalper

Adul Tanthuvanit
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 16%
Tickmill-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
100
Gewinntrades:
80 (80.00%)
Verlusttrades:
20 (20.00%)
Bester Trade:
8.90 USD
Schlechtester Trade:
-32.90 USD
Bruttoprofit:
408.33 USD (9 166 pips)
Bruttoverlust:
-325.92 USD (6 618 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (62.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
62.53 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
11.48%
Max deposit load:
6.87%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.60
Long-Positionen:
55 (55.00%)
Short-Positionen:
45 (45.00%)
Profit-Faktor:
1.25
Mathematische Gewinnerwartung:
0.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-42.39 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-42.39 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-0.15%
Jahresprognose:
-1.83%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
51.66 USD (8.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.31% (47.85 USD)
Kapital:
3.47% (20.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 39
USDJPY 34
EURUSD 27
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 58
USDJPY -4
EURUSD 28
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 1.7K
USDJPY 108
EURUSD 758
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8.90 USD
Schlechtester Trade: -33 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +62.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -42.39 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
TitanFX-02
0.00 × 2
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.38 × 8
TitanFX-05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.53 × 131
Tickmill-Live05
0.54 × 327
Tickmill-Live02
0.62 × 1703
Tickmill-Live
0.66 × 1100
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live10
0.82 × 17
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarkets-Live07
0.88 × 620
ICMarketsSC-Live06
0.93 × 508
noch 77 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 16:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 14:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 09:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 15:27
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 03:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 01:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 07:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 14:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 14:50
Share of trading days is too low
2025.09.01 14:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 13:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 13:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 13:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
