Adul Tanthuvanit

FX Scalper

Adul Tanthuvanit
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 16%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
100
Transacciones Rentables:
80 (80.00%)
Transacciones Irrentables:
20 (20.00%)
Mejor transacción:
8.90 USD
Peor transacción:
-32.90 USD
Beneficio Bruto:
408.33 USD (9 166 pips)
Pérdidas Brutas:
-325.92 USD (6 618 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (62.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
62.53 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
11.48%
Carga máxima del depósito:
6.87%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
1.60
Transacciones Largas:
55 (55.00%)
Transacciones Cortas:
45 (45.00%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
0.82 USD
Beneficio medio:
5.10 USD
Pérdidas medias:
-16.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-42.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-42.39 USD (3)
Crecimiento al mes:
-0.15%
Pronóstico anual:
-1.83%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
51.66 USD (8.31%)
Reducción relativa:
De balance:
8.31% (47.85 USD)
De fondos:
3.47% (20.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 39
USDJPY 34
EURUSD 27
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 58
USDJPY -4
EURUSD 28
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 1.7K
USDJPY 108
EURUSD 758
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8.90 USD
Peor transacción: -33 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +62.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -42.39 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
TitanFX-02
0.00 × 2
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.38 × 8
TitanFX-05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.53 × 131
Tickmill-Live05
0.54 × 327
Tickmill-Live02
0.62 × 1703
Tickmill-Live
0.66 × 1100
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live10
0.82 × 17
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarkets-Live07
0.88 × 620
ICMarketsSC-Live06
0.93 × 508
otros 77...
No hay comentarios
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 16:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 14:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 09:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 15:27
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 03:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 01:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 07:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 14:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 14:50
Share of trading days is too low
2025.09.01 14:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 13:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 13:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 13:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.01 13:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.01 13:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
