- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
25 (86.20%)
Loss Trade:
4 (13.79%)
Best Trade:
4.86 USD
Worst Trade:
-17.02 USD
Profitto lordo:
96.43 USD (2 770 pips)
Perdita lorda:
-57.73 USD (1 326 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (34.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.35 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
13.67%
Massimo carico di deposito:
5.33%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.31
Long Trade:
19 (65.52%)
Short Trade:
10 (34.48%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
1.33 USD
Profitto medio:
3.86 USD
Perdita media:
-14.43 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-17.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.02 USD (1)
Crescita mensile:
7.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
29.48 USD (5.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.35% (29.48 USD)
Per equità:
2.65% (14.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|11
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-14
|GBPUSD
|23
|EURUSD
|29
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-122
|GBPUSD
|935
|EURUSD
|631
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.86 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +34.35 USD
Massima perdita consecutiva: -17.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.38 × 8
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.53 × 131
|
Tickmill-Live05
|0.54 × 327
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1703
|
Tickmill-Live
|0.66 × 1100
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.82 × 17
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarkets-Live07
|0.88 × 620
|
ICMarketsSC-Live06
|0.93 × 508
|
ICMarketsSC-Live23
|0.93 × 41
