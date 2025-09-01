SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FX Scalper
Adul Tanthuvanit

FX Scalper

Adul Tanthuvanit
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
25 (86.20%)
Loss Trade:
4 (13.79%)
Best Trade:
4.86 USD
Worst Trade:
-17.02 USD
Profitto lordo:
96.43 USD (2 770 pips)
Perdita lorda:
-57.73 USD (1 326 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (34.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.35 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
13.67%
Massimo carico di deposito:
5.33%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.31
Long Trade:
19 (65.52%)
Short Trade:
10 (34.48%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
1.33 USD
Profitto medio:
3.86 USD
Perdita media:
-14.43 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-17.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.02 USD (1)
Crescita mensile:
7.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
29.48 USD (5.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.35% (29.48 USD)
Per equità:
2.65% (14.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 11
GBPUSD 10
EURUSD 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -14
GBPUSD 23
EURUSD 29
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -122
GBPUSD 935
EURUSD 631
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.86 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +34.35 USD
Massima perdita consecutiva: -17.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
Tickmill-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 4
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.38 × 8
TitanFX-05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.53 × 131
Tickmill-Live05
0.54 × 327
Tickmill-Live02
0.62 × 1703
Tickmill-Live
0.66 × 1100
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live10
0.82 × 17
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarkets-Live07
0.88 × 620
ICMarketsSC-Live06
0.93 × 508
ICMarketsSC-Live23
0.93 × 41
75 più
Non ci sono recensioni
2025.09.08 14:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 14:50
Share of trading days is too low
2025.09.01 14:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 13:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 13:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 13:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.01 13:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.01 13:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.