Sinyaller / MetaTrader 4 / PHOENIX
Valerii Sasin

PHOENIX

Valerii Sasin
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 26%
InstaFinance-Singapore.com
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
24 (57.14%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (42.86%)
En iyi işlem:
107.36 USD
En kötü işlem:
-18.85 USD
Brüt kâr:
476.64 USD (164 pips)
Brüt zarar:
-218.04 USD (68 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (35.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
176.48 USD (2)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
0.01%
Maks. mevduat yükü:
41.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
11 saniye
Düzelme faktörü:
4.30
Alış işlemleri:
20 (47.62%)
Satış işlemleri:
22 (52.38%)
Kâr faktörü:
2.19
Beklenen getiri:
6.16 USD
Ortalama kâr:
19.86 USD
Ortalama zarar:
-12.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-39.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.14 USD (3)
Aylık büyüme:
12.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.87 USD
Maksimum:
60.17 USD (5.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.19% (60.17 USD)
Varlığa göre:
1.01% (11.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 28
USDCAD 5
EURUSD 5
GBPUSD 3
USDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 170
USDCAD 48
EURUSD -11
GBPUSD 38
USDCHF 14
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 68
USDCAD 18
EURUSD -2
GBPUSD 9
USDCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +107.36 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +35.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-Singapore.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Bu otomatik bir işlem sistemidir.

Kopyalama ticareti için herhangi bir yatırım kabul edilir.

Sadece bir pozisyon açıyorum.

Sadece ana döviz çiftlerinde işlem yapıyorum.

İletişim bilgilerim: https://t.me/XFXP7
İnceleme yok
2025.11.07 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 13:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Share of trading days is too low
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 14:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.30 03:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 03:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 03:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.08.30 03:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PHOENIX
Ayda 30 USD
26%
0
0
USD
1.3K
USD
10
100%
42
57%
0%
2.18
6.16
USD
5%
1:100
Kopyala

