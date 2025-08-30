Olá a todos. Este é um sistema de negociação automatizado.

É necessário ter um saldo mínimo de 500 dólares na sua conta para operar com um lote de 0,18. Isto permitirá que ganhe e pague pela assinatura do sinal. Para copiar ordens de forma ideal, defina a alavancagem da sua conta de negociação para 1:50.

Primeiro, experimente negociar numa conta de demonstração para encontrar o lote ideal para uma conta real.

Abro apenas uma posição. Configurei um stop loss em todas as posições.

Negocio apenas com os principais pares de moedas. A negociação Forex envolve um risco elevado e pode resultar na perda de capital. O utilizador é totalmente responsável pelas suas decisões e perdas. O desempenho passado não garante o sucesso futuro. O fornecedor de sinais não se responsabiliza por perdas. Avalie os riscos antes de negociar. O Advisor também está disponível para venda. Para informações sobre compra, contacte-nos pelo Telegram.