Valerii Sasin

PHOENIX

Valerii Sasin
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 57%
InstaFinance-Singapore.com
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
74
Negociações com lucro:
44 (59.45%)
Negociações com perda:
30 (40.54%)
Melhor negociação:
114.48 USD
Pior negociação:
-23.85 USD
Lucro bruto:
1 014.77 USD (303 pips)
Perda bruta:
-444.62 USD (119 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (176.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
176.48 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
0.01%
Depósito máximo carregado:
41.02%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
13 segundos
Fator de recuperação:
9.04
Negociações longas:
32 (43.24%)
Negociações curtas:
42 (56.76%)
Fator de lucro:
2.28
Valor esperado:
7.70 USD
Lucro médio:
23.06 USD
Perda média:
-14.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-63.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-63.04 USD (3)
Crescimento mensal:
19.70%
Previsão anual:
239.02%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.87 USD
Máximo:
63.04 USD (3.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.19% (60.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.34% (17.85 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 41
GBPUSD 13
USDCAD 11
EURUSD 6
USDCHF 2
AUDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 329
GBPUSD 193
USDCAD 55
EURUSD -35
USDCHF 14
AUDUSD 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 119
GBPUSD 44
USDCAD 21
EURUSD -6
USDCHF 3
AUDUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +114.48 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +176.15 USD
Máxima perda consecutiva: -63.04 USD

Sem dados

Olá a todos.

Este é um sistema de negociação automatizado.

É necessário ter um saldo mínimo de 500 dólares na sua conta para operar com um lote de 0,18. Isto permitirá que ganhe e pague pela assinatura do sinal.

Para copiar ordens de forma ideal, defina a alavancagem da sua conta de negociação para 1:50.

Primeiro, experimente negociar numa conta de demonstração para encontrar o lote ideal para uma conta real.

Abro apenas uma posição.

Configurei um stop loss em todas as posições.

Negocio apenas com os principais pares de moedas.

A negociação Forex envolve um risco elevado e pode resultar na perda de capital. O utilizador é totalmente responsável pelas suas decisões e perdas. O desempenho passado não garante o sucesso futuro. O fornecedor de sinais não se responsabiliza por perdas. Avalie os riscos antes de negociar.

O Advisor também está disponível para venda. Para informações sobre compra, contacte-nos pelo Telegram.

Os meus dados de contacto: https://t.me/XFXP7
