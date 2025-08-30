- Crescimento
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|41
|GBPUSD
|13
|USDCAD
|11
|EURUSD
|6
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|329
|GBPUSD
|193
|USDCAD
|55
|EURUSD
|-35
|USDCHF
|14
|AUDUSD
|14
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|119
|GBPUSD
|44
|USDCAD
|21
|EURUSD
|-6
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|3
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaFinance-Singapore.com" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Olá a todos.
Este é um sistema de negociação automatizado.
É necessário ter um saldo mínimo de 500 dólares na sua conta para operar com um lote de 0,18. Isto permitirá que ganhe e pague pela assinatura do sinal.
Para copiar ordens de forma ideal, defina a alavancagem da sua conta de negociação para 1:50.
Primeiro, experimente negociar numa conta de demonstração para encontrar o lote ideal para uma conta real.
Abro apenas uma posição.
Configurei um stop loss em todas as posições.
Negocio apenas com os principais pares de moedas.
A negociação Forex envolve um risco elevado e pode resultar na perda de capital. O utilizador é totalmente responsável pelas suas decisões e perdas. O desempenho passado não garante o sucesso futuro. O fornecedor de sinais não se responsabiliza por perdas. Avalie os riscos antes de negociar.
O Advisor também está disponível para venda. Para informações sobre compra, contacte-nos pelo Telegram.
