Valerii Sasin

PHOENIX

Valerii Sasin
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 57%
InstaFinance-Singapore.com
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
74
Прибыльных трейдов:
44 (59.45%)
Убыточных трейдов:
30 (40.54%)
Лучший трейд:
114.48 USD
Худший трейд:
-23.85 USD
Общая прибыль:
1 014.77 USD (303 pips)
Общий убыток:
-444.62 USD (119 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (176.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
176.48 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
0.01%
Макс. загрузка депозита:
41.02%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
13 секунд
Фактор восстановления:
9.04
Длинных трейдов:
32 (43.24%)
Коротких трейдов:
42 (56.76%)
Профит фактор:
2.28
Мат. ожидание:
7.70 USD
Средняя прибыль:
23.06 USD
Средний убыток:
-14.82 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-63.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.04 USD (3)
Прирост в месяц:
19.70%
Годовой прогноз:
239.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.87 USD
Максимальная:
63.04 USD (3.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.19% (60.17 USD)
По эквити:
1.34% (17.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 41
GBPUSD 13
USDCAD 11
EURUSD 6
USDCHF 2
AUDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 329
GBPUSD 193
USDCAD 55
EURUSD -35
USDCHF 14
AUDUSD 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 119
GBPUSD 44
USDCAD 21
EURUSD -6
USDCHF 3
AUDUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +114.48 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +176.15 USD
Макс. убыток в серии: -63.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Singapore.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Всем привет

Это автоматическая торговая система.

Вы должны иметь на своем счету минимум 500 долларов для 0.18 лота. Чтобы вы могли зарабатывать и оплачивать подписку сигнала.

Для идеального копирования плечо на своем торговом счете выставляйте 1:50

Сначала попробуйте торговлю на Демо счете  для того чтобы подобрать оптимальный лот для реального счета.

Открываю только 1 позицию.

На каждую позицию ставлю Stop Loss.

Торгую только по основным валютным парам.

Торговля на Форекс связана с высоким риском и может привести к потере капитала. Пользователь несёт полную ответственность за свои решения и убытки. Прошлые результаты не гарантируют успеха в будущем. Автор сигналов не отвечает за потери. Перед торговлей оцените риски.

Также возможна продажа Советника. По поводу покупки пишите в Телеграм.

Мой контакт:  https://t.me/XFXP7


Нет отзывов
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 13:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Share of trading days is too low
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 14:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.30 03:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 03:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 03:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
