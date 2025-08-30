- Прирост
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|41
|GBPUSD
|13
|USDCAD
|11
|EURUSD
|6
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|329
|GBPUSD
|193
|USDCAD
|55
|EURUSD
|-35
|USDCHF
|14
|AUDUSD
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|119
|GBPUSD
|44
|USDCAD
|21
|EURUSD
|-6
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Singapore.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Всем привет
Это автоматическая торговая система.
Вы должны иметь на своем счету минимум 500 долларов для 0.18 лота. Чтобы вы могли зарабатывать и оплачивать подписку сигнала.
Для идеального копирования плечо на своем торговом счете выставляйте 1:50
Сначала попробуйте торговлю на Демо счете для того чтобы подобрать оптимальный лот для реального счета.
Открываю только 1 позицию.
На каждую позицию ставлю Stop Loss.
Торгую только по основным валютным парам.
Торговля на Форекс связана с высоким риском и может привести к потере капитала. Пользователь несёт полную ответственность за свои решения и убытки. Прошлые результаты не гарантируют успеха в будущем. Автор сигналов не отвечает за потери. Перед торговлей оцените риски.
Также возможна продажа Советника. По поводу покупки пишите в Телеграм.
Мой контакт: https://t.me/XFXP7
