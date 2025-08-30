シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / PHOENIX
Valerii Sasin

PHOENIX

Valerii Sasin
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 57%
InstaFinance-Singapore.com
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
74
利益トレード:
44 (59.45%)
損失トレード:
30 (40.54%)
ベストトレード:
114.48 USD
最悪のトレード:
-23.85 USD
総利益:
1 014.77 USD (303 pips)
総損失:
-444.62 USD (119 pips)
最大連続の勝ち:
8 (176.15 USD)
最大連続利益:
176.48 USD (2)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
0.01%
最大入金額:
41.02%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
13 秒
リカバリーファクター:
9.04
長いトレード:
32 (43.24%)
短いトレード:
42 (56.76%)
プロフィットファクター:
2.28
期待されたペイオフ:
7.70 USD
平均利益:
23.06 USD
平均損失:
-14.82 USD
最大連続の負け:
3 (-63.04 USD)
最大連続損失:
-63.04 USD (3)
月間成長:
19.70%
年間予想:
239.02%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.87 USD
最大の:
63.04 USD (3.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.19% (60.17 USD)
エクイティによる:
1.34% (17.85 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 41
GBPUSD 13
USDCAD 11
EURUSD 6
USDCHF 2
AUDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 329
GBPUSD 193
USDCAD 55
EURUSD -35
USDCHF 14
AUDUSD 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 119
GBPUSD 44
USDCAD 21
EURUSD -6
USDCHF 3
AUDUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +114.48 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +176.15 USD
最大連続損失: -63.04 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaFinance-Singapore.com"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

皆さん、こんにちは。

これは自動取引システムです。

0.18ロットをご利用いただくには、口座に最低500ドルを入金していただく必要があります。これにより、シグナル配信の収益と料金の支払いが可能になります。

理想的なコピーのためには、取引口座のレバレッジを1:50に設定します。

まず、デモ口座で取引してみて、実際の口座に最適なロットを見つけてください。

ポジションは1つだけオープンします。

全てのポジションにストップロスを設定しました。

主要通貨ペアのみ取引します。

FX取引は高いリスクを伴い、元本割れにつながる可能性があります。お客様はご自身の判断と損失について全責任を負うものとします。過去のパフォーマンスは将来の成功を保証するものではありません。シグナルプロバイダーは損失について一切責任を負いません。お取引前にリスクをご確認ください。

アドバイザーは販売も行っております。ご購入に関するお問い合わせは、Telegramまでお願いいたします。

連絡先：https://t.me/XFXP7
レビューなし
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 13:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Share of trading days is too low
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 14:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.30 03:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 03:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 03:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
