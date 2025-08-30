- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
74
利益トレード:
44 (59.45%)
損失トレード:
30 (40.54%)
ベストトレード:
114.48 USD
最悪のトレード:
-23.85 USD
総利益:
1 014.77 USD (303 pips)
総損失:
-444.62 USD (119 pips)
最大連続の勝ち:
8 (176.15 USD)
最大連続利益:
176.48 USD (2)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
0.01%
最大入金額:
41.02%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
13 秒
リカバリーファクター:
9.04
長いトレード:
32 (43.24%)
短いトレード:
42 (56.76%)
プロフィットファクター:
2.28
期待されたペイオフ:
7.70 USD
平均利益:
23.06 USD
平均損失:
-14.82 USD
最大連続の負け:
3 (-63.04 USD)
最大連続損失:
-63.04 USD (3)
月間成長:
19.70%
年間予想:
239.02%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.87 USD
最大の:
63.04 USD (3.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.19% (60.17 USD)
エクイティによる:
1.34% (17.85 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|41
|GBPUSD
|13
|USDCAD
|11
|EURUSD
|6
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|329
|GBPUSD
|193
|USDCAD
|55
|EURUSD
|-35
|USDCHF
|14
|AUDUSD
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|119
|GBPUSD
|44
|USDCAD
|21
|EURUSD
|-6
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +114.48 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +176.15 USD
最大連続損失: -63.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaFinance-Singapore.com"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
皆さん、こんにちは。
これは自動取引システムです。
0.18ロットをご利用いただくには、口座に最低500ドルを入金していただく必要があります。これにより、シグナル配信の収益と料金の支払いが可能になります。
理想的なコピーのためには、取引口座のレバレッジを1:50に設定します。
まず、デモ口座で取引してみて、実際の口座に最適なロットを見つけてください。
ポジションは1つだけオープンします。
全てのポジションにストップロスを設定しました。
主要通貨ペアのみ取引します。
FX取引は高いリスクを伴い、元本割れにつながる可能性があります。お客様はご自身の判断と損失について全責任を負うものとします。過去のパフォーマンスは将来の成功を保証するものではありません。シグナルプロバイダーは損失について一切責任を負いません。お取引前にリスクをご確認ください。
アドバイザーは販売も行っております。ご購入に関するお問い合わせは、Telegramまでお願いいたします。
レビューなし
