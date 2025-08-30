- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|41
|GBPUSD
|13
|USDCAD
|11
|EURUSD
|6
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|329
|GBPUSD
|193
|USDCAD
|55
|EURUSD
|-35
|USDCHF
|14
|AUDUSD
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|119
|GBPUSD
|44
|USDCAD
|21
|EURUSD
|-6
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InstaFinance-Singapore.com" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Hallo zusammen!
Dies ist ein automatisiertes Handelssystem.
Für ein 0,18-Lot benötigen Sie mindestens 500 $ auf Ihrem Konto. Damit können Sie die Signalgebühr bezahlen und Provisionen verdienen.
Für optimales Copy-Trading stellen Sie den Hebel Ihres Handelskontos auf 1:50 ein.
Probieren Sie zunächst den Handel auf einem Demokonto aus, um die optimale Lotgröße für ein Echtgeldkonto zu ermitteln.
Ich eröffne nur eine Position.
Ich habe für jede Position einen Stop-Loss gesetzt.
Ich handle nur mit den wichtigsten Währungspaaren.
Der Devisenhandel birgt hohe Risiken und kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Sie tragen die volle Verantwortung für Ihre Entscheidungen und Verluste. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erfolge. Der Signalgeber haftet nicht für Verluste. Wägen Sie die Risiken sorgfältig ab, bevor Sie handeln.
Der Advisor ist auch käuflich zu erwerben. Für Kaufinformationen kontaktieren Sie uns bitte über Telegram.
