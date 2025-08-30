SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / PHOENIX
Valerii Sasin

PHOENIX

Valerii Sasin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 57%
InstaFinance-Singapore.com
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
74
Gewinntrades:
44 (59.45%)
Verlusttrades:
30 (40.54%)
Bester Trade:
114.48 USD
Schlechtester Trade:
-23.85 USD
Bruttoprofit:
1 014.77 USD (303 pips)
Bruttoverlust:
-444.62 USD (119 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (176.15 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
176.48 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
0.01%
Max deposit load:
41.02%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
13 Sekunden
Erholungsfaktor:
9.04
Long-Positionen:
32 (43.24%)
Short-Positionen:
42 (56.76%)
Profit-Faktor:
2.28
Mathematische Gewinnerwartung:
7.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-63.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-63.04 USD (3)
Wachstum pro Monat :
19.70%
Jahresprognose:
239.02%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
17.87 USD
Maximaler:
63.04 USD (3.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.19% (60.17 USD)
Kapital:
1.34% (17.85 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 41
GBPUSD 13
USDCAD 11
EURUSD 6
USDCHF 2
AUDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 329
GBPUSD 193
USDCAD 55
EURUSD -35
USDCHF 14
AUDUSD 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 119
GBPUSD 44
USDCAD 21
EURUSD -6
USDCHF 3
AUDUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +114.48 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +176.15 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -63.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InstaFinance-Singapore.com" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Hallo zusammen!

Dies ist ein automatisiertes Handelssystem.

Für ein 0,18-Lot benötigen Sie mindestens 500 $ auf Ihrem Konto. Damit können Sie die Signalgebühr bezahlen und Provisionen verdienen.

Für optimales Copy-Trading stellen Sie den Hebel Ihres Handelskontos auf 1:50 ein.

Probieren Sie zunächst den Handel auf einem Demokonto aus, um die optimale Lotgröße für ein Echtgeldkonto zu ermitteln.

Ich eröffne nur eine Position.

Ich habe für jede Position einen Stop-Loss gesetzt.

Ich handle nur mit den wichtigsten Währungspaaren.

Der Devisenhandel birgt hohe Risiken und kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Sie tragen die volle Verantwortung für Ihre Entscheidungen und Verluste. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erfolge. Der Signalgeber haftet nicht für Verluste. Wägen Sie die Risiken sorgfältig ab, bevor Sie handeln.

Der Advisor ist auch käuflich zu erwerben. Für Kaufinformationen kontaktieren Sie uns bitte über Telegram.

Meine Kontaktdaten: https://t.me/XFXP7
Keine Bewertungen
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 13:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Share of trading days is too low
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 14:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.30 03:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 03:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 03:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
PHOENIX
30 USD pro Monat
57%
0
0
USD
1.6K
USD
17
100%
74
59%
0%
2.28
7.70
USD
5%
1:100
