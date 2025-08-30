Hallo zusammen!

Dies ist ein automatisiertes Handelssystem.

Für ein 0,18-Lot benötigen Sie mindestens 500 $ auf Ihrem Konto. Damit können Sie die Signalgebühr bezahlen und Provisionen verdienen. Für optimales Copy-Trading stellen Sie den Hebel Ihres Handelskontos auf 1:50 ein.

Probieren Sie zunächst den Handel auf einem Demokonto aus, um die optimale Lotgröße für ein Echtgeldkonto zu ermitteln.

Ich eröffne nur eine Position. Ich habe für jede Position einen Stop-Loss gesetzt.