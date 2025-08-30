SeñalesSecciones
Valerii Sasin

PHOENIX

Valerii Sasin
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 57%
InstaFinance-Singapore.com
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
74
Transacciones Rentables:
44 (59.45%)
Transacciones Irrentables:
30 (40.54%)
Mejor transacción:
114.48 USD
Peor transacción:
-23.85 USD
Beneficio Bruto:
1 014.77 USD (303 pips)
Pérdidas Brutas:
-444.62 USD (119 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (176.15 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
176.48 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
0.01%
Carga máxima del depósito:
41.02%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
13 segundos
Factor de Recuperación:
9.04
Transacciones Largas:
32 (43.24%)
Transacciones Cortas:
42 (56.76%)
Factor de Beneficio:
2.28
Beneficio Esperado:
7.70 USD
Beneficio medio:
23.06 USD
Pérdidas medias:
-14.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-63.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-63.04 USD (3)
Crecimiento al mes:
19.70%
Pronóstico anual:
239.02%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
17.87 USD
Máxima:
63.04 USD (3.98%)
Reducción relativa:
De balance:
5.19% (60.17 USD)
De fondos:
1.34% (17.85 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 41
GBPUSD 13
USDCAD 11
EURUSD 6
USDCHF 2
AUDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 329
GBPUSD 193
USDCAD 55
EURUSD -35
USDCHF 14
AUDUSD 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 119
GBPUSD 44
USDCAD 21
EURUSD -6
USDCHF 3
AUDUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +114.48 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +176.15 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -63.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InstaFinance-Singapore.com" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Hola a todos.

Este es un sistema de trading automatizado.

Para operar con un lote de 0.18, debe tener un saldo mínimo de $500 en su cuenta. Esto le permitirá obtener ganancias y pagar la suscripción a las señales.

Para una copia ideal, configure el apalancamiento en su cuenta de operaciones a 1:50

Primero, prueba a operar en una cuenta demo para encontrar el lote óptimo para una cuenta real.

Solo abro una posición.

He establecido un límite de pérdidas en cada posición.

Opero únicamente con los principales pares de divisas.

Operar en Forex conlleva un alto riesgo y puede resultar en la pérdida de capital. El usuario es totalmente responsable de sus decisiones y pérdidas. El rendimiento pasado no garantiza el éxito futuro. El proveedor de señales no se hace responsable de las pérdidas. Evalúe los riesgos antes de operar.

El Advisor también está a la venta. Para obtener información sobre la compra, contáctenos por Telegram.

Mi información de contacto: https://t.me/XFXP7
No hay comentarios
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 13:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Share of trading days is too low
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 14:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.30 03:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 03:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 03:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
