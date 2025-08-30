- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|41
|GBPUSD
|13
|USDCAD
|11
|EURUSD
|6
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|329
|GBPUSD
|193
|USDCAD
|55
|EURUSD
|-35
|USDCHF
|14
|AUDUSD
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|119
|GBPUSD
|44
|USDCAD
|21
|EURUSD
|-6
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InstaFinance-Singapore.com" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Hola a todos.
Este es un sistema de trading automatizado.
Para operar con un lote de 0.18, debe tener un saldo mínimo de $500 en su cuenta. Esto le permitirá obtener ganancias y pagar la suscripción a las señales.
Para una copia ideal, configure el apalancamiento en su cuenta de operaciones a 1:50
Primero, prueba a operar en una cuenta demo para encontrar el lote óptimo para una cuenta real.
Solo abro una posición.
He establecido un límite de pérdidas en cada posición.
Opero únicamente con los principales pares de divisas.
Operar en Forex conlleva un alto riesgo y puede resultar en la pérdida de capital. El usuario es totalmente responsable de sus decisiones y pérdidas. El rendimiento pasado no garantiza el éxito futuro. El proveedor de señales no se hace responsable de las pérdidas. Evalúe los riesgos antes de operar.
El Advisor también está a la venta. Para obtener información sobre la compra, contáctenos por Telegram.
