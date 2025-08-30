- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
74
盈利交易:
44 (59.45%)
亏损交易:
30 (40.54%)
最好交易:
114.48 USD
最差交易:
-23.85 USD
毛利:
1 014.77 USD (303 pips)
毛利亏损:
-444.62 USD (119 pips)
最大连续赢利:
8 (176.15 USD)
最大连续盈利:
176.48 USD (2)
夏普比率:
0.28
交易活动:
0.01%
最大入金加载:
41.02%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
13 秒
采收率:
9.04
长期交易:
32 (43.24%)
短期交易:
42 (56.76%)
利润因子:
2.28
预期回报:
7.70 USD
平均利润:
23.06 USD
平均损失:
-14.82 USD
最大连续失误:
3 (-63.04 USD)
最大连续亏损:
-63.04 USD (3)
每月增长:
19.70%
年度预测:
239.02%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
17.87 USD
最大值:
63.04 USD (3.98%)
相对跌幅:
结余:
5.19% (60.17 USD)
净值:
1.34% (17.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|41
|GBPUSD
|13
|USDCAD
|11
|EURUSD
|6
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|329
|GBPUSD
|193
|USDCAD
|55
|EURUSD
|-35
|USDCHF
|14
|AUDUSD
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|119
|GBPUSD
|44
|USDCAD
|21
|EURUSD
|-6
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- 入金加载
- 提取
最好交易: +114.48 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +176.15 USD
最大连续亏损: -63.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaFinance-Singapore.com 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
大家好
這是一個自動交易系統。
您的帳戶中必須至少有 500 美元才能進行 0.18 手交易。這筆資金將用於賺取收益並支付訊號訂閱費用。
為了實現理想的跟單效果，請將交易帳戶的槓桿設定為 1:50。
首先，嘗試在模擬帳戶上進行交易，以找到真實帳戶的最佳交易手數。
我只開一個部位。
我給每筆交易都設定了止損。
我只交易主要貨幣對。
外匯交易風險極高，可能導致資金損失。用戶對其交易決策和損失負全部責任。過往業績並不代表未來表現。訊號提供者不對任何損失負責。交易前請評估風險。
Advisor 也已開放購買。如需了解購買信息，請透過 Telegram 與我們聯繫。
我的聯絡方式：https://t.me/XFXP7
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
57%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
17
100%
74
59%
0%
2.28
7.70
USD
USD
5%
1:100