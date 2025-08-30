信号部分
信号 / MetaTrader 4 / PHOENIX
Valerii Sasin

PHOENIX

Valerii Sasin
0条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 57%
InstaFinance-Singapore.com
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
74
盈利交易:
44 (59.45%)
亏损交易:
30 (40.54%)
最好交易:
114.48 USD
最差交易:
-23.85 USD
毛利:
1 014.77 USD (303 pips)
毛利亏损:
-444.62 USD (119 pips)
最大连续赢利:
8 (176.15 USD)
最大连续盈利:
176.48 USD (2)
夏普比率:
0.28
交易活动:
0.01%
最大入金加载:
41.02%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
13 秒
采收率:
9.04
长期交易:
32 (43.24%)
短期交易:
42 (56.76%)
利润因子:
2.28
预期回报:
7.70 USD
平均利润:
23.06 USD
平均损失:
-14.82 USD
最大连续失误:
3 (-63.04 USD)
最大连续亏损:
-63.04 USD (3)
每月增长:
19.70%
年度预测:
239.02%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
17.87 USD
最大值:
63.04 USD (3.98%)
相对跌幅:
结余:
5.19% (60.17 USD)
净值:
1.34% (17.85 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 41
GBPUSD 13
USDCAD 11
EURUSD 6
USDCHF 2
AUDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 329
GBPUSD 193
USDCAD 55
EURUSD -35
USDCHF 14
AUDUSD 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 119
GBPUSD 44
USDCAD 21
EURUSD -6
USDCHF 3
AUDUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +114.48 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +176.15 USD
最大连续亏损: -63.04 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaFinance-Singapore.com 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

大家好

這是一個自動交易系統。

您的帳戶中必須至少有 500 美元才能進行 0.18 手交易。這筆資金將用於賺取收益並支付訊號訂閱費用。

為了實現理想的跟單效果，請將交易帳戶的槓桿設定為 1:50。

首先，嘗試在模擬帳戶上進行交易，以找到真實帳戶的最佳交易手數。

我只開一個部位。

我給每筆交易都設定了止損。

我只交易主要貨幣對。

外匯交易風險極高，可能導致資金損失。用戶對其交易決策和損失負全部責任。過往業績並不代表未來表現。訊號提供者不對任何損失負責。交易前請評估風險。

Advisor 也已開放購買。如需了解購買信息，請透過 Telegram 與我們聯繫。

我的聯絡方式：https://t.me/XFXP7
没有评论
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 13:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Share of trading days is too low
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 14:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.30 03:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 03:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 03:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
PHOENIX
每月30 USD
57%
0
0
USD
1.6K
USD
17
100%
74
59%
0%
2.28
7.70
USD
5%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载