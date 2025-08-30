SignauxSections
Valerii Sasin

PHOENIX

Valerii Sasin
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 26%
InstaFinance-Singapore.com
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
42
Bénéfice trades:
24 (57.14%)
Perte trades:
18 (42.86%)
Meilleure transaction:
107.36 USD
Pire transaction:
-18.85 USD
Bénéfice brut:
476.64 USD (164 pips)
Perte brute:
-218.04 USD (68 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (35.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
176.48 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
0.01%
Charge de dépôt maximale:
41.02%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
11 secondes
Facteur de récupération:
4.30
Longs trades:
20 (47.62%)
Courts trades:
22 (52.38%)
Facteur de profit:
2.19
Rendement attendu:
6.16 USD
Bénéfice moyen:
19.86 USD
Perte moyenne:
-12.11 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-39.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-39.14 USD (3)
Croissance mensuelle:
12.03%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.87 USD
Maximal:
60.17 USD (5.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.19% (60.17 USD)
Par fonds propres:
1.01% (11.31 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 28
USDCAD 5
EURUSD 5
GBPUSD 3
USDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 170
USDCAD 48
EURUSD -11
GBPUSD 38
USDCHF 14
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 68
USDCAD 18
EURUSD -2
GBPUSD 9
USDCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +107.36 USD
Pire transaction: -19 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +35.64 USD
Perte consécutive maximale: -39.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InstaFinance-Singapore.com" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Il s'agit d'un système de trading automatisé.

Tout dépôt est accepté pour le copy trading.

Je n'ouvre qu'une seule position.

Je négocie uniquement les principales paires de devises.

Mes coordonnées : https://t.me/XFXP7
Aucun avis
2025.11.07 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 13:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Share of trading days is too low
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 14:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.30 03:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 03:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 03:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.08.30 03:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PHOENIX
30 USD par mois
26%
0
0
USD
1.3K
USD
10
100%
42
57%
0%
2.18
6.16
USD
5%
1:100
