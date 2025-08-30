SegnaliSezioni
Valerii Sasin

PHOENIX

Valerii Sasin
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 26%
InstaFinance-Singapore.com
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
24 (57.14%)
Loss Trade:
18 (42.86%)
Best Trade:
107.36 USD
Worst Trade:
-18.85 USD
Profitto lordo:
476.64 USD (164 pips)
Perdita lorda:
-218.04 USD (68 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (35.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
176.48 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
0.01%
Massimo carico di deposito:
41.02%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
11 secondi
Fattore di recupero:
4.30
Long Trade:
20 (47.62%)
Short Trade:
22 (52.38%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
6.16 USD
Profitto medio:
19.86 USD
Perdita media:
-12.11 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-39.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.14 USD (3)
Crescita mensile:
12.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.87 USD
Massimale:
60.17 USD (5.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.19% (60.17 USD)
Per equità:
1.01% (11.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 28
USDCAD 5
EURUSD 5
GBPUSD 3
USDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 170
USDCAD 48
EURUSD -11
GBPUSD 38
USDCHF 14
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 68
USDCAD 18
EURUSD -2
GBPUSD 9
USDCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +107.36 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +35.64 USD
Massima perdita consecutiva: -39.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Singapore.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Questo è un sistema di trading automatizzato.

Per il copy trading è accettabile qualsiasi deposito.

Apro una sola posizione.

Faccio trading solo sulle principali coppie di valute.

I miei recapiti: https://t.me/XFXP7
Non ci sono recensioni
2025.11.07 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 13:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Share of trading days is too low
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 14:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.30 03:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 03:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 03:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.08.30 03:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
