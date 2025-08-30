- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
24 (57.14%)
Loss Trade:
18 (42.86%)
Best Trade:
107.36 USD
Worst Trade:
-18.85 USD
Profitto lordo:
476.64 USD (164 pips)
Perdita lorda:
-218.04 USD (68 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (35.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
176.48 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
0.01%
Massimo carico di deposito:
41.02%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
11 secondi
Fattore di recupero:
4.30
Long Trade:
20 (47.62%)
Short Trade:
22 (52.38%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
6.16 USD
Profitto medio:
19.86 USD
Perdita media:
-12.11 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-39.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.14 USD (3)
Crescita mensile:
12.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.87 USD
Massimale:
60.17 USD (5.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.19% (60.17 USD)
Per equità:
1.01% (11.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|28
|USDCAD
|5
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|170
|USDCAD
|48
|EURUSD
|-11
|GBPUSD
|38
|USDCHF
|14
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|68
|USDCAD
|18
|EURUSD
|-2
|GBPUSD
|9
|USDCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +107.36 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +35.64 USD
Massima perdita consecutiva: -39.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Singapore.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Questo è un sistema di trading automatizzato.
Per il copy trading è accettabile qualsiasi deposito.
Apro una sola posizione.
Faccio trading solo sulle principali coppie di valute.
I miei recapiti: https://t.me/XFXP7
