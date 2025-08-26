- Büyüme
İşlemler:
347
Kârla kapanan işlemler:
296 (85.30%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (14.70%)
En iyi işlem:
15.17 USD
En kötü işlem:
-11.65 USD
Brüt kâr:
1 229.98 USD (120 056 pips)
Brüt zarar:
-165.98 USD (10 422 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
114 (732.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
732.68 USD (114)
Sharpe oranı:
0.68
Alım-satım etkinliği:
88.81%
Maks. mevduat yükü:
6.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.27
Alış işlemleri:
242 (69.74%)
Satış işlemleri:
105 (30.26%)
Kâr faktörü:
7.41
Beklenen getiri:
3.07 USD
Ortalama kâr:
4.16 USD
Ortalama zarar:
-3.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-32.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-98.90 USD (11)
Aylık büyüme:
15.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.05 USD
Maksimum:
103.56 USD (3.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.38% (103.56 USD)
Varlığa göre:
16.61% (498.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|347
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|110K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +15.17 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 114
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +732.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
A calm and calculated approach to the market, this strategy delivers consistent opportunities by identifying price ranges and capturing momentum with patience and precision. It blends disciplined trade entries with intelligent position management to achieve smooth equity growth and controlled exposure over time. At times, multiple positions may be opened—rest assured, these are placed thoughtfully at key consolidation levels, not at fixed intervals. The system patiently manages trades, seeking recovery and profit with a structured, confidence-driven methodology.
Recommended minimum: $2,000 balance.
Ayda 30 USD
53%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
7
100%
347
85%
89%
7.41
3.07
USD
USD
