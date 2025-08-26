СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Apex Flow FX
Wai Lam Chew

Apex Flow FX

Wai Lam Chew
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 87%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
949
Прибыльных трейдов:
743 (78.29%)
Убыточных трейдов:
206 (21.71%)
Лучший трейд:
15.17 USD
Худший трейд:
-18.94 USD
Общая прибыль:
2 709.64 USD (200 579 pips)
Общий убыток:
-967.21 USD (48 194 pips)
Макс. серия выигрышей:
114 (732.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
732.68 USD (114)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
90.14%
Макс. загрузка депозита:
9.85%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.93
Длинных трейдов:
610 (64.28%)
Коротких трейдов:
339 (35.72%)
Профит фактор:
2.80
Мат. ожидание:
1.84 USD
Средняя прибыль:
3.65 USD
Средний убыток:
-4.70 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-219.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-219.85 USD (23)
Прирост в месяц:
2.48%
Годовой прогноз:
30.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.05 USD
Максимальная:
219.85 USD (6.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.88% (219.85 USD)
По эквити:
22.47% (778.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 949
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 153K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.17 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 114
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +732.68 USD
Макс. убыток в серии: -219.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueberryMarkets-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live2
0.13 × 16
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
A calm and calculated approach to the market, this strategy delivers consistent opportunities by identifying price ranges and capturing momentum with patience and precision. It blends disciplined trade entries with intelligent position management to achieve smooth equity growth and controlled exposure over time. At times, multiple positions may be opened—rest assured, these are placed thoughtfully at key consolidation levels, not at fixed intervals. The system patiently manages trades, seeking recovery and profit with a structured, confidence-driven methodology.

Recommended minimum: $2,000 balance.


Нет отзывов
2025.11.24 04:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 22:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 22:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 10:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 12:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 23:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 07:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 02:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 23:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 23:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 14:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Apex Flow FX
30 USD в месяц
87%
0
0
USD
3.8K
USD
21
100%
949
78%
90%
2.80
1.84
USD
22%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.