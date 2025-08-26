- Прирост
Всего трейдов:
949
Прибыльных трейдов:
743 (78.29%)
Убыточных трейдов:
206 (21.71%)
Лучший трейд:
15.17 USD
Худший трейд:
-18.94 USD
Общая прибыль:
2 709.64 USD (200 579 pips)
Общий убыток:
-967.21 USD (48 194 pips)
Макс. серия выигрышей:
114 (732.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
732.68 USD (114)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
90.14%
Макс. загрузка депозита:
9.85%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.93
Длинных трейдов:
610 (64.28%)
Коротких трейдов:
339 (35.72%)
Профит фактор:
2.80
Мат. ожидание:
1.84 USD
Средняя прибыль:
3.65 USD
Средний убыток:
-4.70 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-219.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-219.85 USD (23)
Прирост в месяц:
2.48%
Годовой прогноз:
30.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.05 USD
Максимальная:
219.85 USD (6.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.88% (219.85 USD)
По эквити:
22.47% (778.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|949
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|153K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueberryMarkets-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.13 × 16
A calm and calculated approach to the market, this strategy delivers consistent opportunities by identifying price ranges and capturing momentum with patience and precision. It blends disciplined trade entries with intelligent position management to achieve smooth equity growth and controlled exposure over time. At times, multiple positions may be opened—rest assured, these are placed thoughtfully at key consolidation levels, not at fixed intervals. The system patiently manages trades, seeking recovery and profit with a structured, confidence-driven methodology.
Recommended minimum: $2,000 balance.
Нет отзывов
