トレード:
952
利益トレード:
746 (78.36%)
損失トレード:
206 (21.64%)
ベストトレード:
15.17 USD
最悪のトレード:
-18.94 USD
総利益:
2 713.02 USD (200 778 pips)
総損失:
-967.21 USD (48 194 pips)
最大連続の勝ち:
114 (732.68 USD)
最大連続利益:
732.68 USD (114)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
90.14%
最大入金額:
9.85%
最近のトレード:
34 分前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
7.94
長いトレード:
613 (64.39%)
短いトレード:
339 (35.61%)
プロフィットファクター:
2.80
期待されたペイオフ:
1.83 USD
平均利益:
3.64 USD
平均損失:
-4.70 USD
最大連続の負け:
23 (-219.85 USD)
最大連続損失:
-219.85 USD (23)
月間成長:
2.57%
年間予想:
31.22%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.05 USD
最大の:
219.85 USD (6.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.88% (219.85 USD)
エクイティによる:
22.47% (778.86 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|952
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|1.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|153K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlueberryMarkets-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.13 × 16
A calm and calculated approach to the market, this strategy delivers consistent opportunities by identifying price ranges and capturing momentum with patience and precision. It blends disciplined trade entries with intelligent position management to achieve smooth equity growth and controlled exposure over time. At times, multiple positions may be opened—rest assured, these are placed thoughtfully at key consolidation levels, not at fixed intervals. The system patiently manages trades, seeking recovery and profit with a structured, confidence-driven methodology.
Recommended minimum: $2,000 balance.
Recommended minimum: $2,000 balance.
